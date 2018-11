«Coalición es la unión que necesita el Bierzo para las nuevas generaciones»

¿Desde cuándo decir la verdad no es una cruzada justa? Y que alguien “nos tiene una profunda antipatía y recelo fuera de nuestra tierra, porque no podemos ir por ahí con la letanía de que Valladolid nos roba, León nos roba, Madrid nos roba”. Pues Madrid y Valladolid no estoy seguro pero León, esa ciudad que no tiene nada y presume de todo, sí. Prefiero resultar antipático a ver cómo se han llevado todos los buenos empleos para su alfoz. El EREN, el Instituto del Fuego, el museo ese deficitario de colorines, su aeropuerto, su Ave, su Procurador del Común. ¿O es que no se da cuenta, señor Muñoz? Igual se baja del coche frente a Botinás y entra directamente en esa Diputación carrasca donde en su web aparece los vinos de León y ni siquiera aparece El Bierzo. Nos ha robado con la connivencia de los bercianos y de partidos como aquellos a los que Pedro Muñoz se afilió tiempo atrás. Si es una letanía y alguien le molesta pues que se fastidie. Pedro Muñoz no es santo de mi devoción por varias razones que no vienen ahora al caso. Prefiero a Iván, pero no me pueden gustar todos los platos de un menú cerrado. ¡Bercianos, despertad ya, que los cazurros se lo quieren todo para ellos! Nos quieren dejar sin nada. El próximo voto hay que pensarlo mucho. Y el que quiera, que vote a la Upelele…