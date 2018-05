El Colegio de Podólogos rechaza el grado de la ULE para Ponferrada

maría carro | ponferrada

Ahora que la apuesta de la Universidad de León (ULE) por desarrollar el Campus de Ponferrada e introducir nuevas titulaciones es más decidida que nunca. Cuando la implantación de los másteres de Enología y Geoinformática está cada vez más cerca y se aproxima también la fecha marcada por el rectorado para empezar a impartir el grado de Podología en el curso 2019-2020, viene el Colegio Oficial de Podólogos de Castilla y León (Copcyl) y pide a la ULE que dé marcha atrás en sus planes con esta última titulación, a la que califica de «ocurrencia» y critica que no se haya tenido en cuenta la opinión de los profesionales del sector.

Copcyl dibuja un panorama nada esperanzador para los estudiantes que apuesten por Podología. Habla de precariedad laboral, de saturación y de dificultades para la formación práctica. Por eso, entiende que no es el momento oportuno para que una universidad pública apueste por un grado del que —dice— varias universidades privadas han prescindido ya porque «la precariedad laboral presumible a los futuros profesionales ha hecho bajar las matrículas, a sabiendas de que tras la carrera vienen años de incertidumbre en la que el capital personal y familiar se verá afectado», aseguró el presidente de Copcyl, José Luis Muñoz, explicando que la propia universidad padecerá esa inercia negativa, ya que «unas infraestructuras para la formación de calidad requieren una gran inversión y un enorme gasto de mantenimiento» sin que los resultados compensen.

Precisamente, en lo que a las futuras instalaciones de Podología en el Campus de Ponferrada se refiere, hace tan sólo unos días que el propio rector de la ULE, Juan Francisco García Marín, avanzó que trabajan ya en el diseño de la que será la clínica podológica del centro universitario para la preparación de los alumnos cuando alcancen el tercer y cuarto curso del grado. Una clínica destinada a prácticas que, de momento, no están garantizada en clínicas externas, según la versión del Colegio de Podólogos, que cuestiona incluso el futuro de dicha clínica universitaria.

«Es de vital importancia para los posibles estudiantes y sus familias saber que entre los profesionales colegiados de la provincia de León reina la unanimidad en contra de que esto se lleve a cabo a corto plazo, pues sólo tiene por objetivo que la ULE pudiera emitir títulos de Podología. Dicha institución académica ha asegurado que, en el futuro, contará con una clínica universitaria de Podología. Por el momento, lo que sabemos los profesionales colegiados es que la Universidad de León no cesa en su empeño de que pongamos a su servicio nuestro tiempo, conocimiento, clínicas y pacientes para que pueda cumplimentar formalmente los créditos prácticos del currículo académico. Además, aunque finalmente se dispusiera de una clínica universitaria, la ULE debería aclarar a los interesados en cursar esos estudios cómo van a realizar las prácticas externas si no cuenta con la participación del colectivo de podólogos», expresó el presidente de Copcyl.

El Colegio de Podólogo de Castilla y León no encuentra coherencia en el hecho de que la Universidad de León no les haya tenido en cuenta en el diseño de un hipotético plan de estudios y apela al sentido común para poder garantizar una asistencia de calidad. «La formación práctica en Podología no pasa meramente por cumplimentar unos requisitos administrativos-académicos, sino por la formación integral en una clínica universitaria como la que tienen algunas universidades», dicen los profesionales del sector.

En resumen, Copcyl considera «absurdo» que la ULE quiera seguir adelante con sus planes. «En un momento en el que la enseñanza universitaria en Podología ha disminuido, porque el mercado está saturado; el mantenimiento de unas infraestructuras para la formación de calidad merecedora de ese nivel resulta excesivamente caro y los profesionales de la zona no están dispuestos a cargar con el peso de la formación práctica en perjuicio de trato de calidad a sus pacientes, es absurdo el planteamiento del tema, a no ser que lo que quiera esta Universidad sea utilizar la Podología como reclamo publicitario en sus comunicaciones»,