«Con 2.000 grados se destruye todo en una combustión perfecta»

El máximo responsable de la cementera Cosmos de Toral de los Vados defiende en esta entrevista la idoneidad de los cambios de uso de combustibles (reducir al 70% la quema de coque de petróleo por un 30% de neumáticos usados triturados). Sostiene que las emisiones son las mismas e invita a ecologistas y agricultores a ver el proceso.

La opinión de Jaime Santoalla en esta entrevista es de plena actualidad tras presentar ya en la Junta el permiso ambiental.

Polémica creada por desconocimiento

Asegura Jaime Santoalla que la oposición que se pueda dar al permiso para cambiar un derivado del petroleo por otro, coque por neumáticos, es fruto del desconocimiento. Con el anterior grupo directivo empresarial los agricultores y ecologistas creían que iba a Cosmos pretendía una incineradora. Santoalla destaca que no es así. Afirma que no emiten más emisiones de las ya existentes. «Es sustituir, no es más ni menos», dijo.

Los plazos de respuesta, unos seis meses

Desde Cosmos esperan que la Junta responde de forma positiva a su petición, y que lo haga en el plazo de unos seis meses, que no debería demorarse más con el proceso de alegaciones. «A nosotros nos gustaría que fuesen los seis meses que marca la legislación; después del verano no debería de existir problema en estar utilizando estos nuevos combustibles», dice Santoalla.

Motivos para introducir estos cambios ambientales

El primero de ellos, por competitividad. Hay otras factorías que llevan ya tiempo sustituyendo combustibles fósiles por otros alternativos procedentes de residuos. «Otro motivo es por nuestros compromisos frente al cambio climático. Las cementeras producen en el proceso CO2 y hay un compromiso ante la UE de reducir un 40% del 2020 al 2030 esas emisiones. «Quemar coque o neumáticos es exactamente igual a nivel local; cambia a nivel global, porque el CO2 es un problema global y nosotros lo reducimos, porque si no acabaría en una incineradora», dice el director de la fábrica.

Beneficio global sin cambios en kilocalorías

«No vamos a utilizar ni una sola kilocaloría más de lo estrictamente necesario para producir cemento; entonces, a nivel local no cambia absolutamente nada y hay un beneficio a nivel global».

Con 2.000 grados de temperatura se destruye todo

«En nuestro proceso necesitamos alcanzar 2.000 grados de temperatura en la llama para producir cemento; con eso está garantizado que se destruye absolutamente todo y la combustión es perfecta y completa; aquí no es lo de la quema de neumáticos con humo negro; Aquí no existe humo negro ni nada de nada», explica Santoalla.

Defensa de la Universidad por su trabajo

A lo largo de la entrevista, Santoalla hizo una defensa clara del posicionamiento de la Universidad de León en este proyecto Y destacó que no se puede cuestionar todo a la ligera.

Invitación a ecologistas y DO a verlo con sus técnicos

Jaime Santoalla aseguró que no hay nada que ocultar, que ellos son los primeros interesados en mejorar, tras 14 millones de inversión realizada. Por eso, invitan a ecologistas y agricultores a que visiten la fábrica, incluso acompañados de sus técnicos.