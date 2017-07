Lo condenan a ocho años de cárcel por abusar de una hija de su novia

miguel ángel zamora | león

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial condenó a Manuel Daniel Digón Escobio a una pena de ocho años y medio de prisión como autor de un delito de abuso sexual, además de imponerle una medida de libertad vigilada durante un periodo de cinco años a partir de su salida de prisión y una prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la víctima durante un periodo de diez años. La joven, que era menor en el momento de los hechos, deberá de ser indemnizada con 12.000 euros. El fallo considera que no hay pruebas de que la otra hermana de la víctima también fuera agredida sexualmente, por lo que el acusado es absuelto de esta parte de la causa. La fiscal solicitaba inicialmente una pena de 31 años que redujo a 20 en su propuesta final.

La sentencia considera probado que el procesado, un gijonés vecino de Dehesas, comenzó a tener una relación sentimental con una mujer sobre el año 2006, pasando, en el año 2007, a convivir con la misma y tres de las hijas de esta última de una anterior relación. La convivencia empezó a desarrollarse en un clima familiar entre todos ellos y el condenado asumía, junto a la madre, las funciones propias de un padre. Se encargaba de su educación, de sus estudios (respecto a los cuales se las imponían castigos por no estudiar, como no salir de casa durante las tardes o fines de semana), y de sus compañías, e incluso le llamaban papá.

Sobre mediados del año 2010, el procesado «aprovechándose de su diferencia de edad, de dicha situación familiar de convivencia y de las ausencias de la casa de su pareja sentimental, así como que la menor tenía una habitación en casa para ella sola, planificó y llevó a cabo un encuentro cuando la niña (de catorce años de edad en aquel momento) se encontraba sola en su habitación, estudiando y haciendo los deberes escolares. Guiado por un ánimo de satisfacer sus desaseos sexuales, procedió a entrar en su habitación, y a tocarla sus partes íntimas por encima de la ropa, y ello en contra de su voluntad.

CONDUCTA PLANIFICADA

Fue una conducta planificada que repitió posteriormente, en una serie de ocasiones no suficientemente concretadas, llegando, en alguna ocasión, a ponerla de pie, desabrocharla el pantalón, desnudarla y lograr ya, así, tocar directamente sus pechos y sus órganos sexuales, pese a no quererlo. La pequeña puso en conocimiento de su madre los hechos, pero no la creyó».

ACTO CONSUMADO

Hasta que un día, no suficientemente concretado, «pero sobre finales de 2010 y primeros del 2011, dicho procesado, aprovechándose de ya mencionadas circunstancias, indefensión y situación de la menor, procedió a entrar en su habitación cuando estaba sola, cerró la puerta, la desnudó, y la tumbó en la cama, tras lo cual se puso encima, y la penetró, pese a los esfuerzos de la menor de impedirlo».

La niña «no gritó porque tenía miedo respecto a sus hermanas más pequeñas, y además el procesado le dijo que no la iban a creer, como ya había ocurrido previamente. Estos hechos se repitieron al menos, en tres ocasiones, tras lo cual la niña adoptó una situación de rebeldía en casa y dijo a su madre que no quería estar con el ahora procesado, que en junio de 2011, su madre la dejase ir a vivir con su tía donde definitivamente quedó viviendo, terminando así dicha situación».

La Audiencia no toma en consideración las acusaciones presentadas por otra hermana de la víctima, por cuanto en la toma de declaraciones de la fase de instrucción, en esta parte de la causa el procesado no estaba asistido por letrado, con lo cual se podría incurrir en indefensión. Por este motivo se excluye esta parte.