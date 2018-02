El Consejo pide a Nadal que legisle para evitar el cierre de Compostilla

«Que el ministro legisle para evitar que se cierre la central por el capricho de una eléctrica. Que legisle porque si no nos morimos». Así se expresó ayer el presidente del Consejo del Bierzo, el socialista Jesús Álvarez Courel, un día después de que trascendiera que Endesa sopesa adelantar a este año la clausura de la térmica de Compostilla II en Cubillos ante la actual coyuntura económica desfavorable para el carbón.

Courel, y también el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, se involucraron en un cruce de acusaciones con el PP en torno al cierre de las térmicas. Y fue el presidente del Consejo el que apuntó directamente al comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, el ex ministro popular Miguel Arias Cañete porque el carbón «tiene al enemigo en casa». «El PP no defiende las centrales térmicas. El PP no tiene el mismo discurso con Álvaro Nada y en Bruselas», afirmó Courel para acusar a Cañete de apostar por el cierre de instalaciones como las de Compostilla. El presidente del Consejo lamentó que cada esfuerzo de Nadal para evitar el cierre se encuentre con un problema a la hora de aplicarlo. De ahí que apelara a los juristas del Ministerio para diseñar una alternativa factible.

Luis Tudanca, por su parte, pidio ayer al PP que interceda para evitar el adelanto del cierre de Compostilla y del resto de centrales, lo que supondría «una sangría» de puestos de trabajo, informa Efe. «¿Dónde está el PP? Son ellos los que gobiernan la Diputación de León, la Junta y el Gobierno Central», se preguntó en rueda de prensa. Y reprochó al PP que trate de «echar la culpa al PSOE» antes que de «solucionar los problemas energéticos de España». Y añadió, recoge Europa Press, «que nos echen la culpa que quieran, estoy dispuesto a asumir la culpa de todos los males de este país y de Castilla y León desde la muerte de Manolete, pero, por favor, que hagan algo, porque son ellos los que gobiernan en estas instituciones».

La reacción del PP a las críticas de Tudanca no se hizo esperar y el portavoz del grupo popular en las Cortes de Castilla y León, Pedro de la Hoz pidió al secretario general de los socialistas en la comunidad que tome ejemplo del posicionamiento del PSOE en Asturias y Aragón y defienda ante la dirección federal de su partido el mantenimiento de las centrales térmicas. En declaraciones a Efe, de la Hoz calificó las críticas de Tudanca como una «auténtica desfachatez» porque los dirigentes del PSOE a nivel nacional como Pedro Sánchez y Cristina Narbona están «abogando por el cierre de las térmicas en España». Y añadió que «no es cierto que no estemos haciendo nada», afirmó en referencia a los esfuerzos de Álvaro Nadal para fenar el cierre con un decreto ley y a la proposición de ley del PP en el Congreso, además de la reciente reunión de Juan Vicente Herrera con sus homólogos de Asturias y Aragón.

La portavoz de la Junta, Milagros Marcos también pidió ayer respaldo político para las gestiones del Gobierno central y atribuyó los planes de cierre adelantado que sopesa Endesa a un intento de plantea como falta de respaldo lo que es una decisión empresarial».

Por su parte, el secretario generarl de la FICA-UGT, Pedro Hojas advirtió ayer de que el cierre de las térmicas supondrá más coste energético y España «no se lo puede permitir», por su «brutal» impacto social, de ahí que pidiera más inveriones en tecnología y mantener el carbón autóctono.