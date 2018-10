El Consejo urge a Herrera que invite a la ministra Ribera a visitar las cuencas

M.f. | Ponferrada

Dos voces son más que una, y si desde el Bierzo no se logra ejercer la suficiente presión, quizá lo puedan hacer desde la Junta de Castilla y León para intentar que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, visite las cuencas de esta comarca, de León y también de Palencia. Con este planteamiento, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, el socialista Gerardo Álvarez Courel, apelaba ayer al presidente de la comunidad Juan Vicente Herrera para que invite a Ribera y así, conociendo de primera mano la situación y la problemática minera, pueda adoptar una decisión de presente y futuro para la térmica de Compostilla, en Cubillos del Sil. Si lo ha hecho el presidente de Aragón, bien podría hacerlo el de Castilla y León, indica Courel.

Para el presidente del Consejo y a la vez responsable comarcal del PSOE, es pronto para hablar de desigualdad de trato ante el anuncio del presidente de Aragón de abrir la posibilidad de mantener la térmica de Andorra, en Teruel, frente a la berciana de Compostilla.

El planteamiento de Courel es claro, no hay encima de la mesa ningún documento de Endesa que diga que va a cerrar la térmica de Cubillos del Sil, como tampoco lo hay en Aragón de que se mantendrá frente a otras la citada de Andorra. «Hasta la fecha no he visto ningún acuerdo de Endesa que diga que Compostilla se cierra; como tampoco he visto ni he leído en la noticias que Endesa haya manifestado por escrito a través de un comunicado que la central de Andorra la mantiene abierta; luego, más allá de la palabrería , me parece que ni lo uno ni lo otro», manifestó Courel.

Eso sí, reafirmó que hay preocupación en la comarca por lo que pueda pasar, «pero ni Compostilla se va a cerrar mañana, ni sabemos si va a prolongarse hasta el 2025 ó el 2030». Lo ideal es que la central permanezca abierta el mayor tiempo posible, «pero lo que está claro es que no hay nada encima de la mesa; lo demás entiendo que entra dentro del juego político, pero sin concreción ninguna».La Mesa de la Energía cursó hace semanas invitación a la ministra y sigue sin dar respuesta.

En medio de esta situación comparativa entre lo que se habla de Andorra y el Bierzo, la consejera de la Junta, Pilar del Olmo, también ponía el acento en el posible agravio comparativo por la postura del Gobierno de permitir que sigan abiertas minas de titularidad pública en Asturias y cierre las privadas, argumentando que si se trata de cerrar debido a los peajes de la contaminación, tanto contamina una mina pública como otra de titularidad privada.

Por su parte, el Partido Popular del Bierzo se mostró ayer «perplejo» ante las declaraciones del presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel, reclamando al presidente de la Junta de Castilla y León que presione a la ministra de Transición Ecológica. Los populares del Bierzo recuerdan a Courel que, «después de más de tres años al frente de la institución comarcal, está claro que ya debería asumir su responsabilidad a la hora de tomar la iniciativa, y más en asuntos de vital importancia para los habitantes del Bierzo, como es la pervivencia del carbón o las centrales térmicas». «Sin duda alguna, muy diferente al proceder de Gerardo Álvarez Courel, ha sido y continúa siendo el modo de trabajar del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, siempre al frente de las reivindicaciones de los trabajadores del carbón», indican.