Convocada una manifestación por la sanidad pública el 23-F en Ponferrada

Tenemos que ser todo los que protestemos por uno buenos servicios públicos, pero lo malo que los que proponen que nos demostremos son los que propician el desastre. En los hospitales los pasillos están llenos de batas blancas y no creo que los pasillos sean el lugar de trabajo. Los pacientes somos los alcahuetes de que las clínicas y hospitales privados tengan trabajo, pues somos los que autorizamos a que ellos no hagan las intervenciones que se tenían que hacer en nuestro hospital. En los hospitales muchos especialistas están para cubrir un expediente y cobrar un sueldo. Soy insulina paciente, mi especialista ya me desahucio diciendo que no tenia medicación más fuerte para mi, que me tenía que atender mi médico de familia. ¿Me pueden decir lo que pienso yo de ese doctor? Que no está capacitado para desempeñar ese cago. Desde luego, que hay que salir a pedir nuestros derechos, pero los dirigentes de los hospitales se tiene que poner las pilas y, que todo el mundo ocupe su puesto y lo defienda lo más dignamente posible