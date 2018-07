Cortan el acceso al pueblo de Las Médulas para pedir la carretera a Yeres

M. MACÍAS | PONFERRADA

Decenas de vecinos de las localidades de Las Médulas y Yeres, apoyados por el alcalde socialista de Carucedo y por concejales de la oposición de IU y el PSOE en Puente Domingo Florez cortaron ayer el acceso rodado a la primera de las dos poblaciones durante una hora y media en la tercera protesta para reclamar a las administraciones superiores que acondicionen como carretera el camino que une ambos pueblos. El corte obligó a la Guardia Civil a desviar a los conductores hacia el aparcamiento provisional acondicionado a la entrada del pueblo, aunque el efecto de la medida no dejó de ser simbólico, por que la mayoría de los turistas suelen usar los estacionamientos habilitados a las puertas de la localidad.

Encabezados por los pedáneos de las dos localidades, Pedro Diéguez y Ángel Merayo, los manifestantes reclamaron la mejora del camino para facilitar la comunicación de los dos pueblos y a una explotación minera .

«Es una vergüenza —aseguró Ángel Merayo—que nadie se haya preocupado» después de las dos primeras manifestaciones. «Pasan de todo», se quejo, convencido de que la mejora del camino a Yeres puede ser un primer paso para contar con una nueva conexión con La Cabrera.

Una de sus vocales de la pedanía de Yeres cargó especialmente contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puente Domingo Flórez y empresarios de esta localidad, a los que acusó de «presiones políticas y empresariales para que aquí no pase nada bueno» y la carretera no se haga. La pedanía tiene sobre la mesa la posibilidad de promover «una segregación de Puente», a cuyo alcalde, el popular Julio Arias, criticaron ediles de IU y del PSOE porque entienden que no está haciendo nada por ayudar a los vecinos de Yeres