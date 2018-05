El corte de Peñarrubia aisla de nuevo a Puente y sus canteras

Muy de acuerdo, Toyarta. Esa zona siempre ha sido un cachondeo, no ha habido políticos de verdad, lo sabemos bien los que tenemos intereses en alguna pedanía de ese ayuntamiento. Son unos mil doscientos los trabajadores bercianos de la pizarra que transitan por ese vial, los que van a Benuza, sí, pero también son muchos los que trabajan en Valdeorras, en La Medua fundamentalmente, por lo que este corte de carretera afecta a mucha gente, y ya de los residentes ni hablamos, ¿no? Que nadie necesite ir al hospital a Ponferrada estos días por una urgencia médica, mejor ni pensarlo. No han construido la variante que todos pedían a Yeres para aligerar el tráfico en esa vía, acortar tiempos in itinere para todoterrenos y minibuses de transporte de trabajadores y para los camiones de rachón, ni terminan de arreglar en condiciones el paso por Peñarrubia para que no haya que parchearlo todos los años y el de la Barosa, que también da problemas cada poco, me pregunto qué pasará cuando tengan problemas las dos carreteras, puede ocurrir perfectamente, la gente quedará aislada y las empresas tendrán que cerrar esos días, así de triste. Unas infraestructuras anticuadas impropias del siglo tecnológico en que vivimos. Una vez más, en este tema, como en tantos otros, estamos solos.