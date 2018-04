Las Cortes aprueban un plan para modernizar el sector de la pizarra

agencias | valladolid

El Pleno de las Cortes de Castilla y León respaldó ayer de forma parcial una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Socialista por la que se instó a la Junta al desarrollo de un plan de ordenación y modernización del sector de la pizarra en la Comunidad. Todos los grupos respaldaron la totalidad de la propuesta, salvo el Grupo Parlamentario Popular, que rechazó varios puntos en los que se contemplaba el fomento de la investigación geológica minera para reducir los costes y riesgos iniciales de la explotación; la puesta en marcha de un plan de empleo específico para el sector o la mejora de infraestructuras viarias para reducir los costes de explotación, según informa Ical.

El procurador del PSOE, Óscar Álvarez, expuso el contenido de la PNL en la que se reclamaba el impulso de las conversaciones con Galicia para «unificar» criterios en cuanto a la legislación que afecte al sector y programas actuaciones en materia de infraestructuras, gestión de residuos y restauración de daños medioambientales; la potenciación de la formación de los trabajadores en las comarcas productoras y en los lugares de destino de la piazarra, con especial atención a conseguir una mano de obra especializada en la correcta colocación del producto; o facilitar el reciclaje de trabajadores del sector, tutelando su formación e incoproración a una nueva actividad en la comarca en la que desarrollen su trabajo.

El texto también recogía el fomento de la I+D+i para conseguir la diversificación de uso de la pizarra para «fortalecer y ampliar su demanda» en el mercado nacional e internacinal; la colaboración en la aplicación de las nuevas tecnologías a lo largo de los procesos de explotación, producción y distribución para conseguri lugares de trabajo «más seguros» desde le punto de vista de la prevención de riesgos laborales y más eficientes y sostenibles, tanto desde el punto de vista medioambiental como económico; promover el uso y consumo de la pizarra en zonas distintas a la de su explotación, introduciéndola como cubierta en edificios públicos de la Comunidad.

Óscar Álvarez puso de relieve el «abandono» en el que se encuentra el sector de la pizarra, que da empleo a unas 2.300 personas en Castilla y León, en especial en comarcas de las provincias de León, Zamora y Segovia.

El sector pizarrero es líder mundial, tanto cualitativa como cuantitativamente, y es de «vital importancia» para Castilla y León, donde crea numerosos empleos en zonas necesitadas de la fijación de población. La crisis económica, y en especial la caída de la construcción ha reducido la producción de este mineral en un 30 por ciento, además de que su precio se encuentra «estancado», por eso los socialistas reclamaron «soluciones» que ayuden a la generación de riqueza, no solo en el sector, sino en los municipios de las comarcas productoras.

El PP reconoció que se trata de una iniciativa «interesante e importante» aunque optó por no respaldar varios puntos por entender que no es posible elaborar un plan de empleo específico para cada sector. Además, respaldó otros cuatro puntos de la moción, aunque con pequeños matices que los socialistas aceptaron por entender que no generaba «ningún cambio en el sentido» de la propuesta.

Resto de grupos

El procurador del Grupo Mixto, Luis Mariano Santos (UPL) recordó que la pizarra no es el sector que más ha sufrido la crisis de la construcción, aunque lamentó que se encuentre «estancado», una situación que de no romperse, no permitirá al sector competir realmente en el mercado exterior. Santos consideró «aconsejable» la posibilidad de buscar puntos comunes con Galicia, pero sobre todo se puso de relieve la importancia de la innovación. «Hay que coger el tren del desarrollo logístico, no podemos permitirnos que la zona del noroeste de España siga retrasando su desarrollo final».

Ciudadanos también respaldó esta PNL pero, dado que uno de los principales problemas que tiene el sector de la pizarra es el transporte, con costes muy elevados por el empleo de camiones, la formación naranja propuso el desarrollo de una terminal de contenedores en las zonas pizarreras.

El procurador del Podemos, Ricardo López Prieto, estimó que las medidas propuestas por los socialistas ayudarán a mejorar la competitividad del sector y a respaldar la economía de Castilla y León «dada la importancia que tiene la pizarra». De ahí que la formación morada diera su respaldo a esta iniciativa.