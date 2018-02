Cosmos pide a la Junta cambiar la quema al 100% de coque por 30% de neumáticos

MANUEL FÉLIX | PONFERRADA

La dirección de Cosmos presentará este viernes en la Junta de Castilla y León la solicitud del permiso ambiental para sustituir una parte del combustible que necesita para producir cemento en su factoría de Toral de los Vados. La autorización supondrá dejar de quemar el coque de petróleo al 100% y sustituirlo por un 30% de neumáticos usados triturados. Se trata de cambiar «un derivado del petróleo por otro», según dijo el director de la fábrica berciana, Jaime Santoalla. La cuenta es clara, si ahora Cosmos consume 60.000 toneladas de coque al año, pasaría a quemar 42.000 (un 70%) y el 30% restante sería neumático fuera de uso.

El motivo de este cambio fue argumentado por dos razones fundamentales. Una, por la competitividad. Desde el punto de vista de los costes, la fábrica de Toral necesita reducir su factura del combustible para competir en los mercados.

Y dos, por el cambio climático y la normativa europea. A partir de 2020 la UE endurecerá su directiva de comercio de emisiones y las cementeras que no usen residuos como combustible se verán penalizadas. Como es sabido, está encima de la mesa la reducción de emisiones de CO2 en un 40% hasta el 2030.

«Cumplimos con creces todos los estándares, tanto de calidad, respeto por el medio ambiente y de seguridad», manifestó Santoalla a los periodistas, invitados ayer a la factoría para ver el proceso productivo. Tras recordar el aval de un estudio de la Universidad de León, citó como ejemplos de sustitución de combustible el del 45% en Cementos Tudela Veguín de La Robla; o el del 70% en Portland Valderrivas, en Venta de Baños.

A nadie se le escapa la oposición de algunos sectores del Bierzo, como el agrícola o el ecologista, a este proyecto. Preguntado el director de Cosmos por esta oposición, Jaime Santoalla respondió que tiene que ver principalmente con el hecho de que no conocen el proceso. «Creyeron que iba a ser una incineradora y no es así», enfatizó. Por eso, para evitar malos entendidos, reiteró que están todos invitados a conocer el proceso, dado que no hay nada que ocultar. Preguntado qué pasaría si la Junta no les concede la autorización, su respuesta fue: «No contemplamos que no se nos permita cumplir la legislación».