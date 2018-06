La cotización turística del oro

m. carro | ponferrada

El patrimonio vinculado a la explotación del wólfram fue el tema de partida de las jornadas con las que la Uned, el Instituto de Estudios Bercianos (IEB) y la Universidad de León pretenden motivar en la Administración una apuesta decidida por la recuperación del patrimonio industrial. Un proyecto cultural y reivindicativo que ayer escribió su segundo capítulo, esta vez con el oro como protagonista y, como no podía se de otro modo, Las Médulas como hilo conductor. El geólogo francés Gérard Hérail fue uno de los ponentes invitados y el encargado de colocar la antigua mina aurífera que hoy es Patrimonio de la Humanidad en un lugar «excepcional». Para este profesor de la Universidad de Tolouse, Las Médulas es la reina de las minas de oro, la que esconde los mayores secretos.

No obstante, en Las Médulas no todo es como se cuenta y así lo defiende la tesis de otro experto, éste leonés, Roberto Matías. En su ponencia, Matías negó la existencia de pozos verticales y aludió únicamente a galerías horizontales por las que se introducía el agua y «haciendo un cruzamiento de noventa grados, se podría derribar la montaña». Una realidad constatada —dice— que de momento no se refleja en los folletos promocionales del paraje. En todo caso —recuerda— esto ya es competencia y decisión de la Administración.

Lo que también quedó claro en las jornadas de ayer, resumidas en el título ‘El oro en el noroeste ibérico: La fuente de riqueza del Imperio Romano’, es que oro ya no queda que explotar. Los romanos se lo llevaron todo y eso que esta zona de España acumulaba ingentes cantidades de oro. «Los romanos agotaron los yacimientos hasta el límite de su tecnología. De hecho, no se han vuelto a poner en marcha explotaciones porque nos dejaron casi sin oro», dijo Roberto Matías. Idea que también compartió Hérail, para quien lo más destacado era la pureza del metal precioso, no sólo en Las Médulas, sino también en La Leitosa, Castropodame, Llamas de Cabrera...

«Las Médulas es algo extraordinario», insistió el geólogo francés, asegurando no haber visto nunca una cosa igual. «Es el yacimiento más voluminoso, el más espectacular y que necesitó la ingeniería más avanzada de la época; el más difícil de explicar porque es muy difícil ver como pudieron remover tanto volumen de tierra », dijo antes de recibir una placa en reconocimiento del trabajo de investigación realizado sobre la explotación de oro en el Bierzo.

Las jornadas técnicas sobre la explotación de oro prosiguen hoy e incluyen una visita de tarde a Las Médulas.