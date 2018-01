Courel pide avances «en bloque» que den más competencias al Consejo

M. F, | Ponferrada

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, manifstó ayer que las sensaciones sobre la negociación del nuevo convenio marco que mantiene con la Consejería de Presidencia de la Junta para los próximos cuatro años de la entidad comarcal «son buenas». Poniendo en práctica un tono político discreto y sin querer desvelar por dónde van las peticiones y la negociación de nuevas competencias administrativas para el Bierzo, sí dijo que lo fundamental es mantener lo existente y dar salida «en bloque» a todo el paquete de peticiones.

Courel no quiere que se centralice en una cuestión concreta el pan de negociación, si no en todo lo que, por ley ya descrita y aprobada, le corresponde a la administración del Bierzo.

El presidente del ente comarcal considera que, aunque hubieran preferido que la firma del convenio marco se produjese en este primer trimestre del año, no pasa nada porque se pueda retrasar un mes más; la fecha del primer cuatrimestre adelantada desde la Junta.

Desde la Administración autonómica les remitirán un borrador de documento, y si están de acuerdo en el Bierzo se firmará de inmediato. Y si se da el caso que hay que modificar alguna de las cuestiones, Courel decía ayer que sería cuestión de «pulir» el contenido del documento para su aprobación conjunta. «Por un mes no pasa nada; no nos vamos a pelear por eso», dijo el presidente comarcal. Recuerda que el convenio es hasta el 2022, aunque no quiso desvelar los detalles del documento inicial existente que está puesto encima de la mesa de negociación ante la insistencia de los periodistas. «Preferimos discreción sobre mejoras del convenio y competencias», remarcó.

En principio considera que se trata de «un buen convenio para desarrollar nuestro marco competencial» y destaca que de lo que se trata es de mantener el objetivo de no perder servicios para los que ya existe consignación presupuestaria por parte de la Junta. «Nunca vamos a tener menos», zanjó.

Ante la insistencia de las preguntas de los periodistas sobre las competencias administrativa que podría poner en primer lugar el Consejo para que se las cediera la Junta, Gerardo Álvarez Courel manifestó que las quieren «todas», en alusión precisamente a lo que por ley le corresponde a una administración reconocida, como es el Consejo.