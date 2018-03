El CSIC reclama a la Junta una mejor gestión en Las Médulas

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Después de 2.000 años de abandono y 20 años de reconocimientos por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, el paraje sigue en el mismo estado de abandono, lo único que ha cambiado es que antes se visitaba gratuitamente y ahora tienen que pagar, y las personas mayores no podemos llegar, pues han limitado el acceso. Pero miren ustedes señores de los departamentos de Etap-Ap y a los CSIC el Bierzo ha tenido muchas industrias con sus infraestructuras completa y las han dejado que fueran para la chatarra, hoy hacen ustedes un estudio de un paraje de 2.000 años que nada mas quedan unos residuos y dejan que las estructuras de nuestro pasado-presente se caiga y se pierda, como son nuestras empresas mineras, tanto de carbón como las de hiero, que ya no queda nada más que un triste recuerdo, los molinos, que tantos como había no hay ni uno visitable, los lagares que había por nuestros pueblos si queda alguno ha sido capricho de sus dueños y como estos un sinfín de recuerdos que ustedes ha olvidado de proteger y ahora vienen ustedes que Las Medulas necesita dicen. Es urgente crear un centro gestor dotado de plantilla (mediante convocatorias públicas y competitivas) de profesionales expertos en Arqueología, paisajes culturales y tecnología minera antigua, así como en cultura castreña y su contacto con Roma, con experiencia contrastada y medio suficientes para investigar, valorar, salvaguardar y difundir tan rico Patrimonio Mundial». Para si ahora cuesta dos euros, después cuesto mucho más y nadie lo pueda visitar. Pero ustedes son funcionarios y han tenido 20 años para llegar a estas conclusiones LAMENTABLE QUE UNAS PERSONAS QUE COBRAN UN BUEN SUELDO TARDEN TANTO EN SACAR ESTAS LAMENTABLESW CONCLUSIONES