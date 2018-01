CSIF urge mayor dotación de personal en Atención Primaria

DL | Ponferrada

El sindicato de funcionarios CSIF criticó ayer al gerente del área sanitaria del Bierzo por la carga de trabajo. «Consideramos que el señor Visedo no apunta los datos reales que viven día a día los profesionales del Área Sanitaria del Bierzo», concluye. Aseguran desde Csif que el año 2017 en Atención Primaria, con una plantilla de aproximadamente 500 profesionales, no se ha llegado a un 5% en el porcentaje de sustituciones por vacaciones de los mismos. «Estamos hablando de más de 5.000 días de permisos en los que no se ha procedido ni a contratar ni a sustituir. Son los propios profesionales los que asumen las consultas y las tarjetas sanitarias de otros profesionales», indican.

Añaden que «agravante también es la situación de los auxiliares administrativos y celadores en Atención Primaria, que se han visto obligados en muchas ocasiones a asumir funciones que no les corresponden por estatuto. CSIF exige a la Gerencia que las sustituciones de los Médicos de Familia y Enfermeras de Atención Primaria deben garantizar la calidad asistencial de los pacientes de los centros de salud, los profesionales ya están hartos de parcheara la mala gestión que se realiza en este ámbito».

Todos los Indicadores de Presión Asistencial y de Frecuentación publicados por la propia Junta de Castilla y León, indican según el sindicato que en este Área Sanitaria «tenemos los más elevados de toda la Comunidad, en cuanto a médicos de familia se refiere, y los segundos en relación a la demanda de cuidados para los profesionales de enfermería de Atención Primaria.

CSIF puede asegurar que las contrataciones que se han producido este año no han estado de acorde a las necesidades reales asistenciales tanto de profesionales como de la población, pues si así no fuera no se hubieran cerrado los consultorios rurales aproximadamente 715 días entre los 143 con los que cuenta el Área; lo que se traduce en una disminución en la atención al usuario del Bierzo y Laciana en más de 2.000 horas».

Por u parte, el gerente del Hospital del Bierzo, el propio José Antonio Visedo, adelantaba ayer que, ante el aumento de los casos de gripe han abierto las plantas con todas las habitaciones sanitarias. Se trata de una medida típica de un proceso de repunte en la necesidad asistencial, ante el importante número de personas que acuden ahora al centro.

El gerente del primer centro asistencial berciano considera que no se trata de una apertura de camas y planta propiamente dicha, dado que están siempre activas si se necesitan.