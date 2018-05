Cuarenta y cuatro horas frente a la muerte y un aviso de apremio

m. carro | ponferrada

Juan Laguna tiene 67 años pero hace quince meses que nació. Volvió a nacer el 20 de enero de 2017, después de sufrir un accidente de tráfico en la carretera que une Paradaseca con Villafranca del Bierzo y pasar 44 horas perdido en el monte hasta que su propio hijo lo encontró, junto al río, sin fuerzas, desorientado, tumbado boca abajo y en muy mal estado. Ahora, casi un año y medio después de aquella terrible experiencia y tras ser intervenido, en las últimas horas, por las secuelas que le dejó una fractura de esternón, ha decidido contar su historia, la «real» —según dice— y no la que en su día relataron algunos medios de comunicación. La gota que ha colmado el vaso ha sido la recepción de una notificación de apremio por un impago al servicio de bomberos.

Juan tiene que pagar y ha pagado ya una asistencia que —denuncia— no fue la correcta. De hecho, afirma categóricamente que si está vivo es por su hijo, que fue quien se empeñó en seguir buscándole cuando el equipo de rescate suspendió el rastreo en vista de que caía la noche.

«Iniciaron mi búsqueda 29 horas después de haberme despeñado y dedicaron unas seis o siete horas sin perros, sin helicóptero...», lamenta antes de pasar a relatar lo que vivió aquel 20 de enero tras salirse de la vía a las 13.30 horas. «Estuve 28 horas colgado de una roca dentro del coche a temperaturas bajo cero (desde las 13.30 del día 20 hasta las 17.00 horas del 21) y al ver que anochecía otra vez, opté por arriesgarme a salir del vehículo y emprender la búsqueda de una salida. Monte a través aguanté hasta las 21.30 horas, cuando caí desvanecido justo a la orilla del río. Doce horas después, a las 9.30 del día 22, me encontró el mayor de mis hijos. Habían pasado 44 horas desde que mi coche salió de la carretera y 60 desde mi última ingestión de líquidos o sólidos».

La crítica de este hombre residente en Madrid pero de ascendencia berciana se extiende a la «inadecuada» gestión de su traslado hasta el vehículo que lo llevó al Hospital El Bierzo y a la propia atención sanitaria. Dice que, no le diagnosticaron la realidad de su lesión y que no fue hasta que su traslado al Hospital Madrid Norte San Chinarro, cuatro días después, cuando le fueron detectadas las fracturas de costillas y esternón que le han desencadenado numerosos problemas respiratorios. Por eso, aún convaleciente por la operación con la que se intenta dar solución a sus secuelas y tras un año de calvario, se queja del sistema y de tener que hacer frente al pago de un tasa que —dice— desconocía y de la que no tuvo conocimiento hasta el apremio.