Detectan en 15 municipios nivel alto de gas radón

manuel félix | Ponferrada

El área del Bierzo se encuentra entre las zonas con niveles altos de concentración de gas radón. Lo dice Héctor Rodríguez-Solano Suárez, ingeniero experto en protección radiológica del Ciemat, especialista en radón, en su medición y medidas contra su incidencia en la población, dado que está acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en España.

En los últimos meses han realizado diversas mediciones por pueblos de la comarca y ya se pueden adelantar datos. «La concentración de gas radón, según la cartografía potencial del radón del CSN, establece que la comarca tiene al menos un 10% de viviendas por encima de los 200 Bq/m3 (bequerelio, que es una unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades que mide la actividad radiactiva)».

Explica Héctor Rodríguez que en ciertas zonas del Bierzo «se superan los 300 Bq/m3 (nivel de referencia), como así se confirma por las mediciones que está realizando en la actualidad la Asociación española contra la Injusticia en su campaña de radón, encontrándose con niveles por encima de los 400 Bq/m3».

Este mismo técnico, que hace unos días estuvo en Ponferrada, adelanta que el Ministerio de Fomento modificará en breve el Código técnico de la Edificación (CTE-DB-HS6), al ser conocedor de este asunto del radón, «y confirma que en breve muchos municipios del Bierzo exigirán a las viviendas que se vayan a construir que adopten medidas preventivas frente al radón y también obligará en reformas importantes».

Así las cosas, cuenta este especialista en gas radón que de los 38 términos municipales del Bierzo, 15 ayuntamientos ya se considerarán de categoría 2 (la más alta), que exige antes de construir colocar láminas anti radón entre la vivienda y el suelo, y explica que «adicionalmente tendrán que adoptar medidas específicas para ventilación del subsuelo». Los municipios encuadrados en categoría 2 son Vega de Valcarce, Barjas, Oencia, Corullón, Sobrado, Villadecanes, Ponferrada, Benuza, Congosto,Candín, Peranzanes, Páramo del Sil, Palacios del Sil e Igüeña

Otros 22 municipios se considerarán de categoría 1 y deberán establecer barreras anti radón bajo la vivienda antes de construir. Solo un término municipal queda exento de adoptar medidas específicas contra el radón en las nuevas viviendas de los 38 que conforman el Bierzo, y ese es Trabadelo.

Cuenta este ingeniero que, con frecuencia, existen edificios con niveles elevados junto a otros con bajos niveles, «por lo que en primera instancia es necesario medir para saber qué ocurre dónde vivimos o trabajamos» y añade que «no es algo caro y se puede abordar con facilidad».

En febrero de 2018 entró en vigor la directiva europea sobre el radón, que está en fase de trasposición en la actualidad.

«La medición de gas radón se puede acometer por métodos sencillos con un detector de trazas que es muy económico de instalar y al cabo de tres meses de medición se analizaría en laboratorio y obtendríamos el resultado. El Consejo de Seguridad Nuclear recomienda este sistema», destaca Rodríguez.

Otra opción es medir con medidor en continuo u electrónico durante un corto plazo y así tener una orientación de los niveles de radón en pocos días.

Para ponerle coto al radón hay varias posibilidades: «En edificios ya construidos, si surgiera la conveniencia de remediar un exceso de radón porque tuviéramos altos niveles, todo depende de la situación concreta y no hay una solución única. Habría que estudiar caso por caso. La medida inmediata es la ventilación frecuente del inmueble, que permitiría disminuir la concentración de gas radón rápidamente. No es propiamente una medida de remediación, pero es efectiva», indica el técnico. También cita evitar los sótanos como lugar habitable si la concentración es elevada es otro posible remedio. «La concentración suele ser mayor, no se suelen ventilar bien y están en contacto con el terreno. Otras soluciones más habituales son la remediación succionando el aire de debajo del inmueble, o la otra es la renovación del aire porintercambiador de calor. En vivienda nuevas, poniendo una lámina impermeable debajo de la casa en los cimientos más fuerte que la actualmente se pone por la humedad ya se evitaría el radón . También con un forjado sanitario debajo de la vivienda permite la circulación de aire libremente y disuelve la elevada concentración de radón», concluye.