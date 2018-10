Detenido por disparar una pistola de fogueo tras un accidente de tráfico

dl | ponferrada

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Ponferrada detuvieron, la pasada semana, a un hombre de 27 años y nacionalidad rumana que utilizó una pistola detonadora o de fogueo para amedrentar al contrario tras un accidente de tráfico ocurrido en la capital berciana. Al detenido, que ya ha pasado a disposición del Jugado de Guardia de Ponferrada, se le imputan dos delitos. Por un lado, uno de tenencia ilícita de armas; por otro, uno de amenazas.

Cabe recordar que, «según el reglamento de armas vigente, la tenencia y uso de armas detonadoras para fines distintos de los taxativamente previstos en el mismo constituye un delito», explicaron ayer fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Los hechos que se le imputan a este joven de 27 años se produjeron, exactamente, el pasado miércoles 17. No obstante, no fue ese el día en que tuvo lugar el accidente de tráfico que desencadenó la escena que ha llevado a la detención del rumano. Fue el domingo anterior, es decir, el día 14, cuando se produjo. «Una vez se tuvo constancia de los hechos denunciados, se realizó el correspondiente registro en el domicilio del detenido, siendo localizada e intervenida el arma detonadora, una pistola, con la que realizó el disparo, así como munición para la misma.

Las pistolas de fogueo tienen unas características de manejo, peso y apariencia similares a las reales, con la salvedad de que no diseño no permite el disparo de cartuchos con proyectil. Son imitaciones perfectas de armas reales, tan perfecto como el sonido de su detonación. Su uso puede ser muy variado, pero generalmente se emplean en recreaciones históricas, entrenamientos militares y labores de enseñanza a efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, militares, armeros, etcétera. Son también objetos de coleccionismo y exposición, se emplean en el rodaje de películas de cine, para el entrenamiento de perros y también pueden considerarse un arma de disuasión que, en todo caso, no puede utilizar nunca en la calle, sino en un finca o un recinto privado.

La legislación que regula el uso de las armas o pistolas se fogueó se endureció en 2017 debido, fundamentalmente, al aumento considerable y preocupante del uso de las misma en actos de delincuencia o para la comisión de hechos violentos.