La DO modifica la normativa de etiquetado por los vinos de parcela

j. c. f. | Cacabelos

El Consejo Regulador de la DO Bierzo acaba de abrir la puerta a la elaboración de vinos de parcela o de viña por parte de las bodegas de la comarca. Y lo ha hecho tras aprobar en su último pleno la modificación de la normativa del etiquetado para reconocer esta singularidad.

Precisamente eso, la singularidad del vino es lo que se persigue con esta ‘subdivisión’ de las elaboraciones como vinos de parcela, de viña o de finca. Y es que tras estas acepciones se esconden elaboraciones en las que las bodegas realizan un vino tomando como materia prima la uva de una única parcela, considerando que la diversidad de la fincas y del terruño confiere infinidad de matices a sus creaciones vinícolas que las diferencian del resto.

La intención de la dirección de la DO es dar traslado de esta decisión, que fue tomada por unanimidad, a las bodegas a lo largo de esta semana, a la vez que se detallan sus pormenores. En primer lugar, para tranquilizar al sector más reacio a los cambios. Así, se expondrá que la medida es voluntaria y que la adopción de la misma quedará a la libertad de las empresas y requerirá de estas el cumplimiento de una serie de condiciones extrictas que avalen, ante el consumidor, el respado en el etiquetado, como vino de parcela, lo que el consumidor esté comprando.

Más allá de eso, desde la DO se harán públicos apartados técnicos, como puede ser en qué condiciones se podrá incluir esa clasificación dentro de toda la información que ya aparece en la etiqueta (la tipografía, el tamaño, el lugar que podrá ocupar para no solapar la de la DO,..), y sobre todo las normas que deberán seguir las bodegas que apuesten por esta diferenciación de sus vinos.

Parece clara, como sucede en otras zonas vitivinícolas, que la bodega que opte por esta clasificación deberá reducir la producción por hectárea de esa parcela, rebajando los 11.000 kilos/ha que en la actualidad están autorizados como producción máxima para las variedades estrella de la DO Bierzo.

En esta decisión adoptada por el Consejo Regulador se siguen los pasos de otras zonas vitivinícolas que ya han apostado por la ‘singularidad’ o incluso la ‘ exclusividad a la hora de realizar sus elaboraciones. Zonas como la DO Priorat o Penedés ya las reconocen. En esta última se incluyen requisitos muy estrictos para obtener la calificación de vinos de finca. Exigencias tales como «que la puntuación mínima de calidad de estos caldos sea siete puntos superior al resto de vinos de la DO o que el vino no supere el 65% de la extracción de toda la uva vendimiada».

En el pleno también se ratificó la calificación de la añada de 2016 como ‘excelente’, como había anunciado públicamente la consejera Milagros Marcos.