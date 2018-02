Dos concejales de Palacios del Sil se enzarzan en una pelea después de un pleno

El enfrentamiento en el Ayuntamiento de Palacios del Sil por el pago de unas facturas pendientes de 2016, con denuncia de irregularidades y reparos por parte del PSOE incluidas, acabó esta mañana en algo más que un rifirrafe al finalizar la sesión plenaria en la que se abordó el asunto.

Los concejales, del PP, Jesús Merillas y del PSOE, Jorge López, han cruzado denuncias por agresión, según fuentes municipales, tras llegar a las manos a las puertas de la casa consistorial y "agarrarse" literalmente del cuello, según ha reconocido y lamentado el propio alcalde, el popular Roberto Fernández, que ya ha asegurado que llamará al orden a ambos ediles, entre otras cosas porque comportamientos de este tipo -dijo- no ayudan en nada a mantener el buen nombre y el trabajo que desarrolla la administración local.

Las facturas de la discordia superan las 190 por un importe de más de 150.000 euros que -según el regidor- no pudieron abonarse a los proveedores en 2016 por la falta de un secretario.

"Me he encontrado con unas facturas que había que pagar y he hecho lo que debía como alcalde, llevarlas a Pleno. El punto ha salido adelante", explicó Roberto Fernández, que asegura no entender lo que pasó después. En todo caso y en relación a dichas facturas, el PSOE ha denunciado duplicidad, contratos verbales y otra serie de irregularidades presuntamente cometidas en el período de mandato del independiente Evelio Matías.