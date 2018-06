«El medio rural lo tiene difícil; los jóvenes prefieren la ciudad»

dl | ponferrada

Defiende a capa y espada el medio rural, pero reconoce la falta de respuestas para que los jóvenes se queden en zonas como Vega de Espinareda, llenas de encanto. El PSOE lo ve más tranquilo, e ilusionado ahora con Sánchez. El Bierzo y Ponferrada serán claves, a su juicio.

«El cambio de Pedro Sánchez era necesario; ha acertado»

«Ha sido una sorpresa llegar al Gobierno. En el último Comité Federal, al que yo asistí esa misma semana, en ningún momento vimos que la moción de censura iba a llegar a buen puerto; todo lo contrario, pensamos que Rajoy iba a dimitir. Me alegro mucho porque era un cambio muy necesario. Pedro Sánchez ha acertado de pleno».

«Las crisis del PSOE se cerró; las heridas, es más difícil»

«Hay que darle tiempo a Pedro Sánchez. Hay que ser realistas también y tenemos los diputados que tenemos, pero espero que sigamos en este camino. Dentro de dos años, veremos la situación. La crisis del PSOE, en clave interna, se cerró con las primarias, pero cerrar las heridas es más difícil. Siempre hay voces discrepantes, pero yo veo que la gente empieza a unirse. Vamos a empujar entre todos. Los que apoyamos a Pedro Sánchez y los que tomaron otra actitud».

La Comarcal, en calma sin descartar más de un candidato

«Es un poco especial y son las locales las que van a dirimir la situación. Saldrá una o dos personas, si es que se presentan dos, y será él o secretaria general. Las primarias pueden generar división, es verdad pero son necesarias para llegar a un punto de acuerdo. De todas formas, está todo muy tranquilo. Ponferrada será clave para el PSOE en el Bierzo».

«El medio rural lo tiene difícil, y más zonas como el Bierzo»

«El medio rural lo tiene muy difícil, y zonas de montaña como el Bierzo, más aún. Hay actividades que dan para vivir en los pueblos, pero falta iniciativa por parte de la gente joven. Muchos prefieren vivir en la ciudad con un sueldo de miseria. Hay que empujarla, y la Administración tampoco ayuda muchas veces con su legislación. (...) Castilla y León está muy mecanizada, pero la gente vive en la ciudad. Yo no quiero eso. Antes vivía el maestro, el médico... es complicado».

«Nadie me ha llamado para hablar del proyecto cárnico»

«Es verdad que tenemos un proyecto cárnico, incluso con la Reserva de la Biosfera. La cabaña ganadera ha aumentado en estos años, pero no tengo capacidad económica para sacarlos adelante. Yo tengo solicitado dinero al Plan del Carbón, pero no he tenido ni una sola respuesta para aprovechar toda la cadena».

«Hay que vigilar el monte pero también cuidarlo»

«En Vega de Espinareda tenemos un problema de incendios importante. No sabemos cómo atajarlo muchas veces porque no sólo es la vigilancia, como se está haciendo; cuidar el monte, limpieza... es otra opción».

Su gran reto de futuro: recuperar el monasterio

«Me gustaría recuperar el monasterio, una parte para un albergue. No se si lo conseguiré».

«No tengo claro repetir; ni lo descarto ni lo afirmo»

«No tengo claro. Ni lo descarto ni lo afirmo. Es por cuestiones personales. Creo que he conseguido que vuelva a oir de Vega como antes. Y cuento con un equipo muy bueno, pero no sé qué decisión tomaré».