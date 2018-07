Un electricista berciano en paro queda primero de 65.000 opositores judiciales

carlos fidalgo | ponferrada

Durante 15 años trabajó como electricista, los últimos ocho en la misma empresa. Hasta que se quedó en paro y con 42 años, casado y con dos hijos de su esposa, se atrevió a dar un volantazo a su vida, se apuntó a una academia en Ponferrada y afrontó la dura tarea de preparar una oposición estatal al cuerpo de Auxilio Judicial del Ministerio de Justicia. Tres años después, agotado el paro y rechazada una oferta de última hora para volver a su antiguo oficio, José Sánchez Garza puede decir que la apuesta le ha salido bien, muy bien, y que se ha llevado una de las grandes alegrías de su vida porque no sólo ha sacado una de las 173 plazas que convocaba el Ministerio, sino que ha quedado el primero de su promoción entre nada menos que 65.000 opositores. Elegirá el primero. Y todo sin haber pasado antes por ninguna universidad, ni haber obtenido la carrera de Derecho.

«Cuando me apunté a la academia, hubo quienes que me preguntaban si estaba loco, ¿cómo me iba a presentar a una oposición y a competir por una plaza con gente con carrera y mucho más preparada que yo? Pero esto demuestra que si uno se pone se puede», decía ayer el nuevo funcionario a las puertas de los juzgados de Ponferrada, donde charló con este periódico junto a su preparador en la Academia Marengo, el letrado de la administración de Justicia del Servicio Común de la Oficina Judicial de Ponferrada José Miguel Carbajosa.

Sánchez Garza comenzó a dedicarle de ocho a diez horas diarias al estudio —«me quedo con los conocimientos con facilidad», contaba ayer—sabiendo que una mayoría de opositores al cuerpo auxiliar al que aspiraba no cuentan con la titulación de Derecho como él y hace dos años, y con apenas unos meses en la academia, probó por primera vez presentándose a las pruebas convocadas en Cataluña. Casi lo consigue siendo un novato y eso le hizo ver que iba por el buen camino.

«Entendió muy bien lo del sacrificio y la constancia», explicaba ayer de su alumno José Miguel Carbajosa, que lleva 20 años como preparador de oposiciones y funcionario judicial en Ponferrada. Tan convencido estaba de que Sánchez Garza podía lograrlo que cuando le llegó una oferta para volver a trabajar como electricista le recomendó que siguiera en la academia. «Le dije que lo podía conseguir». Y lo ha hecho después de presentarse a las pruebas de selección celebradas el pasado 22 de mayo en Valladolid, entre otra veintena de ciudades. El antiguo electricista formado en la actual escuela de formación profesional del instituto Virgen de la Encina contestó de forma correcta a 99 de las cien preguntas del examen teórico —solo falló en una cuestión sobre el sistema informático Lex Net— y 48 de las 50 preguntas del práctico. El resultado ha sido 194 puntos de 200 posibles; el mejor de los 65.000 aspirantes a las 173 plazas convocadas por el Ministerio de Justicia para el cuerpo de Auxilio Judicial en aquellos territorios que no tienen transferidas las competencias.

Sánchez Garza deberá esperar al otoño para saber si entre los destinos que puede elegir como primero de la lista hay alguna plaza libre en Ponferrada. En los juzgados bercianos, en cualquier caso, tienen claro que les vendía muy bien un profesional con la cabeza tan bien amueblada, lector de novela negra, sería una ayuda excelente en unos juzgados siempre cortos de funcionarios. «Nos vendría muy bien un número uno como él», decía ayer, orgulloso, su preparador.

No es el único de Ponferrada

Y Sánchez Garza no estará solo porque en la misma academia donde ha preparado las oposiciones, otras dos personas han obtenido plaza en el cuerpo de Auxilio Judicial y cuatro más en las pruebas para funcionarios de Tramitación a las que igualmente se presentaban en torno a 65.000 aspirantes en busca de alguna de las 190 plazas en liza.