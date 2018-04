Endesa asegura que no cerrará ninguna central que afecte a suministro o precio

Endesa celebró ayer junta de accionistas y, al término de la misma, su presidente, Borja Prado, quiso dejar claro que su compañía no va a cerrar ninguna planta de generación eléctrica que pueda afectar al precio de la electricidad y a la seguridad del suministro. Eso sí, para ello deberán ser rentables, aseguró en una intervención ante los medios de comunicación en la que se refirió expresamente a la situación de la central térmica de Compostilla. En respuesta a una intervención del alcalde de Cubillos del Sil, Antonio Cuellas, el presidente de Endesa afirmó que, para la compañía, la comarca del Bierzo es muy importante y la sostenibilidad de la zona una prioridad. En todo caso, Prado volvió a aludir a la necesaria rentabilidad y recordó que las inversiones tienen que ser rentables, según recoge la agencia Efe.

«Endesa no va a cometer ninguna irresponsabilidad que pueda afectar a la seguridad del suministro o a los precios», dijo, especificando que «lo que haya que hacer, la compañía lo hará ordenadamente», como en el caso del cierre de la central nuclear de Garoña, y «en absoluto diálogo con el Gobierno».

Respecto a cuál es la rentabilidad que tendrían que tener las centrales para que Endesa las mantenga abiertas, Borja Prado incidó que el margen suficiente para cubrir los costes fijos y la amortización de la inversión con una cierta rentabilidad. Y preguntado sobre qué ocurrirá con las instalaciones que no cumplan esos criterios, adelantó que plantearían al Gobierno que no es rentable y fórmulas para que lo sea, aunque si eso no ocurre, Endesa no podrá seguir adelante con ella. Ha recordado que Endesa ha invertido 220 millones de euros en su central térmica de As Pontes y en la de Almería invertirá más o menos lo mismo. En Compostilla y las de Andorra (Teruel) dijo que se están estudiando las inversiones, aunque serían similares.

En todo caso, el presidente de la compañía eléctrica se ha mostrado favorable a que las centrales térmicas —como las nucleares— «sigan siendo un elemento indispensable» en el mix energético dentro del proceso de transición a fuentes limpias a medio plazo. De esta forma, el primer ejecutivo de Endesa respalda la idea del ministro de Energía, Alvaro Nadal, de seguir permitiendo el uso del carbón, frente a la intención de otras compañías que, como Iberdrola, quiere cerrar sus dos últimas térmicas en Asturias y Castilla y León.

Por lo tanto, cualquier acción de la compañía irá de la mano del Gobierno o, al menos, esa es la predisposición inicial, «al diálogo y al entendimiento» a la hora de decidir «el camino más adecuado» para poner en marcha las medidas de transición energética plasmadas en el informe elaborado recientemente por el comité de expertos designado al efecto. «Tratamos de ofrecer propuestas constructivas desde nuestra perspectiva como empresa», indicó.

Endesa se muestra favorable a las conclusiones de ese documento donde se aboga, entre otras medidas, por el fin del carbón siempre que se haga «de manera ordenada», ya que estas térmicas suponen una tercera parte de la capacidad peninsular instalada del grupo. Al mismo tiempo, exige que «durante el proceso de transición, todas las tecnologías de generación necesarias tengan una rentabilidad razonable».