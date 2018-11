Endesa ganará un 7% más pero cierra Compostilla

Endesa espera que su beneficio neto crezca un 7 % de media anual en el periodo 2018-2021, hasta alcanzar los 1.800 millones de euros en ese último año, según la actualización de su plan estratégico, que para 2021 contempla recortar el beneficio destinado a dividendo del 100 % al 80 %. La eléctrica, en un hecho relevante comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), justifica la nueva política de dividendos, que en 2021 sustituirá a la anterior y que pondrá fin a la práctica de destinar el 100 % del beneficio de la empresa a dividendos que se ha aplicado en los últimos tres años y que continuará hasta 2020, en un mayor respaldo al "nuevo perfil de crecimiento de la compañía".

Endesa, que ha presentado hoy la actualización de su plan estratégico para el periodo 2018-2021 un día después de que lo hiciera su matriz Enel para el 2019-2021, prevé en esos cuatro años que su resultado bruto de explotación (ebitda) pase de 3.500 millones de euros en 2018 a 4.000 millones en 2021, lo que supone un crecimiento medio anual del 5 %, un 14 % en todo el periodo. De acuerdo con las cifras facilitadas y de cumplirse las previsiones recogidas en el plan estratégico, en 2021, con la nueva política de dividendos, se distribuirían 1.400 millones entre los accionistas, de los que 980 millones los percibiría Enel, que tiene un 70 % del capital de Endesa.

Sin embargo, Endesa tiene previsto clausurar la planta térmica de Compostilla, la planta de carbón en la que es necesarias unas inversiones millonarias para adaptarla a las exigencias medioambientales de la Unión Europea. De hecho, Starace aclaró que esa central funcionaba hasta ahora "porque tenían subvenciones y, al desaparecer, no hay razón por la cual deberían seguir operando".

El ejecutivo no prevé que esta decisión impacte en las cuentas anuales de Endesa. Al mismo tiempo, indicó que una de las razones por las que se está acelerando el desarrollo de renovables es porque son necesarias en el 'mix' eléctrico. De cara al año 2050, Starace señaló que se prevé que no haya gengeración de carbón en Erupa, y que, como mucho habrá una o dos plantas funcionando. "Hoy no se prevé seguir invirtiendo en el carbón" porque van a desaparecer. Por otra parte, Francesco Starace alabó a España como un mercado "prometedor" en el que vuelve a tener sentido invertir. "A nivel político, tenemos un marco favorable y las inversiones pueden tener sentido", indicó.