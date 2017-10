Endesa prepara la térmica para volver a quemar carbón el lunes

C. Fidalgo | PONFERRADA

La compañía eléctrica Endesa realizó durante el día de ayer pruebas de preencendido en la central térmica de Cubillos del Sil ante la posibilidad de que las instalaciones vuelvan a quemar carbón el lunes, después de 102 días sin funcionar.

La central térmica de Compostilla II lleva parada desde el pasado 28 de junio y Endesa está poniéndola a punto, a la espera de las órdenes del regulador del sistema energético, según explicaron fuentes de la eléctrica, que entienden que «es posible, pero no seguro» que todo el complejo vuelva a entrar en funcionamiento una vez pasado el fin de semana. Endesa comenzaría quemando el carbón que tiene almacenado en las instalaciones.

El carbón y la sequía

La central térmica de Compostilla ha permanecido sin actividad durante todo el verano, a pesar de que se trata de una temporada donde la red eléctrica solía necesitar más al carbón debido a la menor producción de los saltos de agua y centrales hidroeléctricas y también de los parques eólicos. La sequía está, sin embargo, alargando la temporada de menor producción hidroeléctrica.

Las pruebas en la central térmica se producen después de que la eléctrica haya llegado esta semana a un acuerdo con la empresa Astur-Leonesa para reanudar la compra de carbón. El acuerdo, sin embargo, no incluye a otras dos empresas con las que continúa negociando; Unión Minera del Norte, asfixiada ante la inminente liquidación, e Hijos de Baldomero García. Las dos partes no se han puesto de acuerdo con el precio del mineral. La eléctrica aduce que la oferta del administrador concursal está por encima del precio que marca ahora el mercado y el administrador entiende que la oferta de Endesa no cubre los gastos de producción.