Endesa, también en la agenda

Endesa estará en la agenda de la consejera de Economía y Hacienda en una entrevista con la nueva ministra, que aún no tiene fecha, pero que Pilar del Olmo ya ha pedido. Del Olmo no ocultó ayer en su visita al Bierzo su preocupación por las noticias sobre Endesa y su interés por cerrar las centrales de Compostilla y Andorra, en Teruel. «El fin de las térmicas es el fin de la minería, no nos engañemos», advirtió. La consejera confirmó que no tiene noticias oficiales de Endesa.