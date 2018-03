Un estudio constata la baja tasa de homicidios en los últimos 10 años

m. c. c.R. | ponferrada

Salvo en 2012, que hubo tres, en la última década hay tres años que se han cerrado sin ningún homicidio ni asesinato en la comarca del Bierzo, con una tasa del 0,89 por ciento por cada 100.000 habitantes durante esos 10 años, en el caso de homicidos. Así lo constata un estudio realizado por el criminólogo Mario Gallego, que ha analizado los 12 homicidios y asesinatos perpetrados en la comarca en ese periodo, entre 2007 y 2016, seis en el municipio de Ponferrada.

La tasa media en el Bierzo fue en ese intervalo estudiado del 0,89 frente al 0,79 a nivel nacional, el 0,58 de Castilla y León y el 0,86 de la provincia de León, si bien los porcentajes apenas reflejan diferencias notables ya que no alcanzan en ningún caso ni uno al año. «España es uno de los países con una tasa de homicidios y asesinatos más baja de la UE y del mundo», señala el estudio, que acaba de recibir la calificación de matrícula de honor en la Universidad a Distancia de Madrid.

El informe, de 85 páginas, se centra especialmente en los 10 homicidios acaecidos durante esa década con detalles de todo tipo, datos que han sido analizados bajo la supervisión de la forense Verónica Carranza. Así, el ‘modus operandi’ muestra que el 40% se perpetró con un arma de fuego, en el 30% por un golpe contudente y el resto por otras causas, que se reparten, al 10%, entre la asfixia de la víctima, apuñalamiento y estrangulamiento. Según explica Mario Gallego, esa prevalencia de las armas de fuego se debe probablemente «a que en los núcleos pequeños o zonas rurales de la comarca existe una tradición de practicar la caza, lo que hace que se encuentren más al alcance de la población».

Otro factor de estudio por parte de este joven criminólogo es la situación personal del agresor, para observar si tuvo una influencia en la comisión del homicidio. En ese sentido, el 50% tenía una situación dentro de la normalidad, el 30% no se conoce, el 10% problemas de indigencia y el 10% restante, problemas de divorcio. En el cuanto al sexo del agresor, el 70% eran varones, ya que hay un 30% de los casos donde no se ha podido determinar por no haberse cerrado el caso. Sobre el sexo de la víctima, los resultados obtenidos han sido que el 60% de las víctimas eran varones y el 40% restante, mujeres.