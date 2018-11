El exilio en una canción

Un viaje musical por las canciones de los exiliados españoles en Francia. Esto es lo que ofrecen, en Allez, Allez, los hermanos Cuco y Luisa Pérez que, el próximo viernes, ofrecerán un concierto en la Sala Río Selmo de Ponferrada. Será a partir de las 20.00 horas y las entradas ya pueden adquirirse al precio de 7,50 euros.

Lo que estos dos artistas hacen en la propuesta que presentarán en Ponferrada es reconstruir el camino que realizó su familia por los campos de concentración franceses a través de las canciones que les enseñó su madre, que en aquel momento no era más que una niña refugiada. Canciones como Somos los tristes refugiados, Bourg Madame o la escrita por su abuelo Cuando a Francia yo a pie me dirigí, que reflejan no sólo el dolor, sino también el humor con el que enfrentaron su desgracia para poder sobrevivir. Además, nos acercan de primera mano a la historia de su familia con fotografías, anécdotas y objetos.

La suya es la historia de muchas familias y, de esta forma, Cuco y Luisa Pérez quieren reivindicar una triste realidad. En 1939, más de medio millón de españoles pasaron la frontera hacia Francia huyendo de la guerra y de las represalias. Llegaron cansados, a pie, con frío, arrastrando sus pocas pertenencias y no se encontraron con el recibimiento que esperaban. Francia los confinó en campos de refugiados o de concentración, en los que se sintieron abandonados por todos, tratados como ganado y olvidados del mundo. Eso es lo que tratan de retratar con su música, la que traerán a Ponferrada el día 23.