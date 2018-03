Los expertos respaldan el uso de la biomasa para cambiar la economía

maría carro | ponferrada

El aprovechamiento energético de la biomasa forestal centró ayer el programa del encuentro académico y profesional celebrado en el Campus de Ponferrada con motivo del Día Internacional de los Bosques. Un marco de trabajo en el que todos los profesionales del sector y expertos en la materia coincidieron en señalar el potencial de los recursos que ofrece el monte desde un punto de vista económico, tomando como referencia proyectos ya consolidados en otras zonas de España, principalmente Galicia. Los bosques son «una gran infraestructura verde» —defendió la doctora ingeniera de montes del Instituto Forestal Europeo (Efimed) Elena Górriz— que suponen «una oportunidad interesante para la transformación económica del medio rural» en lo que a generación de empleo se refiere. Por eso, ninguno de los contertulios participantes en la jornada de ayer entiende la férrea oposición que determinados colectivos ecologistas están haciendo al proyecto que Forestalia desarrollará en Cubillos del Sil.

«El Bierzo no puede decir que no a proyectos que en Europa se están implantando y cada vez más. Es algo a lo que hay que estar abierto», aseguró el director industrial y de servicios energéticos de Greenalia, Felipe Ovalle. La empresa gallega en la que trabaja este berciano está desarrollando un proyecto similar al de Forestalia sin haber generado tal controversia en la vecina Galicia. También porque allí la generación de energía a partir de biomasa forestal ya tiene recorrido. «No debería existir tanta polémica», entiende, recordando que «son centrales en las que no se realiza incineración, sino una combustión controlada de la biomasa» en la que se vigilan estrechamente las emisiones.

También el gerente de las plantas de biomasa que la empresa Norvento tiene en Orense y Guadalajara, Miguel Balboa, ahondó en la misma afirmación. «Estamos hablando de un proceso absolutamente natural que en nuestro entorno es cotidiano. Lo que hacemos en la planta de Allariz, de 2,5 megavatios, es a todos los efectos lo mismo que la suma de 450 o 500 cocinas de leña que tan acostumbrados estamos a ver en el rural del noroeste peninsular», aseguró Balboa, añadiendo dos salvedades a ese uso tradicional: la gestión de los humos y de las cenizas para controlar las emisiones.

«Hay que quitar miedos», aseguró Miguel Balboa, destacando que lo que la actividad de estas plantas de biomasa consigue es «aportar una salida comercial adicional a un tipo de recurso forestal que hasta ese momento no se estaba valorizando, que se quedaba en el monte como residuo. Nosotros lo hemos convertido en un activo y hemos generado actividad empresarial y un flujo económico».

«Si yo tengo un recurso, necesito aprovecharlo. No me sirve de nada tener un recurso inutilizable», afirmó el científico del Departamento de Energía del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) Luis Saúl Esteban. En su intervención, ahondó en la gestión sostenible de los matorrales y la producción de energía con ellos es una vía más que loable, además de lo que supone para la lucha contra los incendios. «El 70% de la superficie quemada forestal es de matorral y, a parte, muchos incendios que acaban quemando superficies arboladas se han iniciado en terreno de matorral también», dijo.

Para Luis Saúl Esteban, el problema que probablemente se da en el Bierzo es «la falta de cultura» sobre el uso de los recursos forestales. Y eso que, sólo en Ponferrada, «hay 10.000 hectáreas de masa forestal» que constituyen una «riqueza muy importante que hay que poner en valor», destacó la alcaldesa, Gloria Fenández Merayo, que volvió a defender que la explotación adecuada de este recurso puede ser un «yacimiento de actividad económica y fijación de población».