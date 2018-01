El expolio de la vía del Ponfeblino se agrava al desaparecer otro tramo

maría carro | ponferrada

El desmantelamiento de la vieja vía ferroviaria que enlazaba el Bierzo con Laciana y servía tanto al transporte de carbón como de viajeros es más grave de lo que parecía en un primer momento. Continúan apareciendo tramos expoliados en los que los raíles han sido cortados, posiblemente para su venta como chatarra. A los, aproximadamente, 25 metros de vía que han desaparecido bajo uno de los túneles de Cubillos del Sil, hay que sumar también otros 20 metros de raíles que no están donde debieran en un tramo entre los pueblos de Santa Marina del Sil y Toreno, a unos dos kilómetros de distancia de este último.

Por lo tanto, la infraestructura que está llamada a ser el eje vertebrador del tren turístico Ponfeblino desaparece y, con ella, parte de la historia de dos valles, los del Sil y Laciana, que buscan alternativas al carbón y pueden encontrar en el turismo una suficientemente válida. Pero para ello hay que resolver todos los trámites administrativos que permitan sentar las bases para un desarrollo futuro del proyecto. En ello está la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León o, al menos, así aseguraron ayer fuentes de la misma consultadas por este periódico. Eso sí, de momento la Administración autonómica se cubre las espaldas en lo que a la responsabilidad que le compete en el grave problema de los robos se refiere y aclara que, de momento, no le corresponde su custodia.

Desde Fomento recuerdan que en diciembre de 2016 se resolvió el contrato de concesión con Coto Minero Cantábrico (CMC) y en junio de 2017 se aprobó la liquidación de los bienes afectos a esa concesión. No obstante —especifican— la entrega se ha resuelto únicamente en lo que respecta al material móvil, es decir, quedan todavía los bienes inmuebles. «Es imprescindible realizar la definición física y jurídica de los mismos, trabajo muy complejo que actualmente se está realizando y que se encuentra en una fase bastante avanzada». Por lo tanto y debido a este hecho, «a día de hoy, entre tanto no se formalice la entrega de los bienes inmuebles, no le corresponde a la Junta de Castilla y León su custodia», resuelve la Administración.

Así, el vacío de responsabilidad en el que parece sumida la infraestructura, todavía dependiente de una empresa que está en proceso de liquidación, no beneficia en nada la conservación de una vía en la que muchos ven una posibilidad de desarrollo económico. Entre esos muchos está el Consorcio del Ponfeblino, que es el órgano que está trabajando activamente para la definición del Ponfeblino. Su presidenta, Alicia García, volvió a lamentar ayer los hechos, asegura que son «alarmantes» y confía en que el trabajo de la Guardia Civil dé sus frutos y se puedan localizar a los responsables de lo que es un expolio del patrimonio industrial.