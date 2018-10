Falta mano de obra para pelar pimientos en la Denominación de Origen Bierzo

Falta mano de obra para pelar pimiento, falta mano de obra para vendimiar,... y mientras tanto a los viticultores se les paga una miseria por kilo de uva, que no hace rentable cultivar. Que esta pasando ? Es la pescadilla que se muerde la cola: para ser rentable, se paga una miseria por mano de obra, la gente no le compensa vendimiar y pelar pimientos, pues no cubren gastos de manutención y desplazamiento . El culpable estará entonces en la cabeza de la pirámide, no ? La 'pela' se la lleva el de arriba, el exportador de vino y el comercializador del pimiento.