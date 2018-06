La falta de Presupuesto se cobra la dimisión de Vidal en Hacienda

m.c. cachafeiro | ponferrada

Casi a la misma hora que empezaba el principio del fin de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados, las tres de la tarde, la crisis larvada que se vive desde hace meses el PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, con unos Presupuestos que no tienen los votos suficientes para salir adelante y enfrentamientos internos, se cobraba una víctima inesperada. La concejala de Hacienda y portavoz del equipo de gobierno, Amparo Vidal, presentaba su dimisión.

Vidal explicará hoy los motivos de su renuncia, aunque en el trasfondo de su carta de dimisión no oculta la situación que ha vivido en el equipo de gobierno: «Ha sido un mandato extremadamente duro y lamento profundamente tener que tomar esta decisión, pero desde la honestidad de mis convicciones creo que es lo que debo de hacer». Y aunque no lo dice, entre los motivos estarían no sólo los motivos personales sino también las negociaciones in extremis para sacar adelante los presupuestos en el Pleno, para los que la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, ha fijado como fecha tope el 15 de junio. «Lamento especialmente no haber podido concluir —añade en su escrito, presentado al cierre de las oficinas municipales— los trabajos en materia de Personal, que ya casi teníamos finalizados, y no tener un Presupuesto aprobado, herramienta fundamental para poder actuar», añade.

Sobre sus explicaciones públicas, Vidal remitió ayer a este periódico a la comparecencia pública que tendrá lugar hoy.

Pasadas las seis y media de la tarde, cuando en el Congreso en Madrid ya estaban boca arriba las cartas contra Rajoy, tras la moción presentada por Pedro Sánchez, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada reaccionó después de una tarde de especulaciones y hacía público un comunicado en el que respetaba la «decisión personal» que, según la nota, había tomado «libremente» Amparo Vidal y anunciaba dos cambios inmediatos: que la alcaldesa se hará cargo de las tareas de la Concejalía de Hacienda, y que Ricardo Miranda añadirá Personal a su larga lista ya de funciones en Régimen Interior, Seguridad, Protección Civil, Transporte, Movilidad, Nuevas Tecnologías y Urbanismo.

Al menos, de manera provisional hasta la toma de posesión del nuevo concejal que sustituya a Amparo Vidal en la lista de los populares.

En los dos últimos días, había sorprendido la incomparecencia de la alcaldesa en dos actos, convocados por su gabinete. Ni fue a la presentación del Ciberworking en la Uned, ni a la inauguración ayer, pese a que estaba anunciada su presencia. Las negociaciones del PP se están abriendo a varias bandas. Por un lado con Coalición por el Bierzo que, pese a las críticas, ya cuenta con las obras de las pedanías como socio de gobierno, y, por otro lado, con USE, que podría estar también en el trasfondo de la dimisión.