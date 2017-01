Las farmacias acumulan listas de 6 a 8 meses para la vacuna Bexero

m. carro | ponferrada

Si bien durante el verano la situación se había normalizado en cierta medida, a partir de septiembre la disponibilidad de la vacuna contra el Meningococo o meningitis B ha vuelto a poner en serios apuros a las farmacias de la comarca, principalmente en Ponferrada, para cumplir con las listas de espera que vuelven a acumular y que en muchos casos superan ya las 30 peticiones. Buena parte de ellas son de padres con dos o más hijos, lo que multiplica el número de dosis necesarias y obliga a esas familias a esperar más tiempo. Entre seis y ocho meses se sitúa actualmente el tiempo medio de espera para recibir una vacuna que, encima, tiene un coste que supera los cien euros por dosis.

Las farmacias reciben a cuentagotas la Bexero, cuyo período de fabricación puede alcanzar los nueve meses, lo que sumado a la alta demanda ha generado este colapso en el reparto. Bien es cierto que no es una vacuna obligatoria, es decir, no está incluida en el calendario de vacunaciones anual nacional, pero sí que son mayoría los padres que deciden ponérsela a sus hijos. «No hay un suministro regular, parece ser que el laboratorio no tiene una producción suficiente», lamentó uno de los farmacéuticos de la capital berciana, explicando que suelen recibir únicamente dos dosis mensuales.

Es verdad que a otras farmacias llegan tres o cuatro al mes, pero, en todo caso, el número es siempre muy inferior al volumen de peticiones y la cosa no parece mejorar. Si bien los fabricantes esperaban que el problema de desabastecimiento se frenará más allá del segundo trimestre de 2016, el año en curso ha arrancado de igual manera.

A cualquier edad

La vacuna Bexero se empieza a administrar a los dos meses de vida, pero puede ponerse a cualquier edad. De hecho, los bebés hasta tres años necesitan tres dosis y los que superan esta edad, dos; lo que complica todavía más el reparto porque las farmacias tienen que esperar hasta tener las vacunas suficientes para poder entregarlas juntas y no correr el riesgo de dejar un tratamiento a medias. Esta situación de incertidumbre ha llevado a muchas farmacias a no hacer listas de esperas y vender exclusivamente a demanda. Esto sucede principalmente en Ponferrada y los municipios más grandes, porque en las farmacias del medio rural la situación es diferente y dado que el volumen de población infantil es más reducido, resulta más fácil cubrir la demanda con las dosis medias. Una cualidad que ha llevado a muchas familias de Ponferrada a buscar las dosis en las boticas de pueblo.

Improbable pero no imposible

En todo caso y según la versión de las farmacias consultadas para la elaboración de esta información, la preocupación entre los padres ha dejado de ser la norma general; las familias asumen con resignación la demora acumulada. Entre otras cosas porque la meningitis B es una enfermedad poco probable, estadísticamente es muy difícil que un niño la sufra. Ello no quiere decir, lógicamente, que sea imposible y Sanidad recomienda su administración, que hasta octubre de 2015 era exclusivamente hospitalaria y a partir de entonces la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarias y el Ministerio de Sanidad autorizaron su venta en farmacias.