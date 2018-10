Folgueral acusa a Merayo de perder hasta 10 M€ de fondos europeos

Los concejales de USE Bierzo, Santiago Macías y Samuel Folgueral, en el despacho del grupo. ANA F. BARREDO -

m. carro | ponferrada

«Casi nada está en su sitio». Así, parafraseando al cantante Víctor Manuel, empezó la comparecencia de ayer el portavoz de USE Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada, Samuel Folgueral. Una rueda de prensa convocada para denunciar las «oportunidades perdidas» por el equipo de gobierno liderado por Gloria Fernández Merayo en materia de fondos europeos. Hasta diez millones de euros de las denominadas ayudas Edusi para un desarrollo urbano sostenible se han dejado pasar en la presente legislatura, aseguró el exalcalde. Y eso, a pesar de que fueron varios los proyectos que, al principio del mandato, la propia alcaldesa encomendó al respaldo económico de la Unión Europea.

«173 ciudades españolas cuentan ya con estrategias para desarrollar proyectos Edusi, incluida León. ¿Dónde está Ponferrada?¿Dónde están las oportunidades perdidas?¿Dónde está el calendario Merayo de tarde, mal y nunca?», se preguntó Folgueral, criticando que, ahora, el equipo de gobierno pretenda hacer responsable a la oposición de que no se ejecuten obras en la ciudad en base a los famosos tres millones de euros de remanentes de tesorería.

Los diez millones de euros de fondos Edusi a los que se refiere Folgueral son los que se corresponden con el ratio de ciudades como Ponferrada. Dinero con el que —dijo el portavoz de USE— se podrían haber desarrollado esos proyectos que Fernández Merayo afirmó que iba a hacer con fondos europeos y citó textualmente: la remodelación de la avenida América, la potenciación del Camino de Santiago, el ARU de Compostilla y el acceso a Peñalba, entre otros. Nada de es eso es, hoy, una realidad y Samuel Folgueral apunta a un factor determinante: «el desmantelamiento de la oficina de ayudas europeas» que su equipo de gobierno creó precisamente para captar fondos de la UE. De ello no sólo culpa a la regidora, sino también a sus socios de Coalición por el Bierzo (CB).

«Es muy triste escuchar lanzar exabruptos contra la oposición diciendo que los único que se hace es intentar boicotear, cuando estamos ante un equipo de gobierno de oportunidades perdidas. Ponferrada no aparece en ninguno de los listados de ayudas europeas, no hay proyectos presentados ni en 2015, ni en 2016, ni en 2017, ni en 2018», denunció el portavoz de USE, para quien la política económica es «la gran mentira de este gobierno». Entre otras cosas —dijo— porque «únicamente ha sido capaz de sacar adelante un presupuesto».

Recuerda Folgueral que, a estas alturas de año, se debería estar trabajando ya en el diseño de los presupuestos de 2019 y no en «salvar restos del naufragio, del desastre de no haber sacado adelante el presupuesto de este año».