Folgueral y Carballo reprochan los devaneos del PSOE con los remanentes

dl | Ponferrada

La unidad de la oposición (PSOE, USE, Cs, PeC y PRB), que se dio en el anterior Pleno municipal de Ponferrada sobre el reparto de las obras del dinero de los remanentes del presupuesto del año pasado llega a la sesión ordinaria de este viernes tocada. Si en su momento el portavoz socialista Olegario Ramón se cansó de decirle al PP que el listado de obras que presentaba tenía encaje legal a la perfección, su cambio de parecer y su aproximación a las ideas defendida por el equipo de la alcaldesa popular y los de Coalición por el Bierzo ha desencadenado la crítica abierta contra el propio Olegario Ramón por parte de los que en su momento llegaron a un acuerdo con él.

Ayer, el portavoz de USE, el ex alcalde de Ponferrada Samuel Folgueral, cargó las tintas políticas contra Olegario Ramón, y lo mismo hizo el bercianista Tarsicio Carballo, poniendo en solfa los cambios de criterios, devaneos, «idas y venidas, devaneos», e incluso «mentira» del propio portavoz del grupo socialista.

«Vasta ya de mentira, devaneos, idas y venidas y de cambio de criterio, Don Olegario Ramón; porque el PRB es un Partido serio, no como el suyo que, juntamente con el PP, arruinó esta tierra, y no estamos dispuestos a seguir sus juegos, con propuestas de unirse al Equipo de Gobierno, que tiene el municipio totalmente abandonado», indica Carballo en una nota de prensa, quien recuerda que el PRB, juntamente con el resto grupos de la oposición, tomaron la decisión de presentar una enmienda a las obras que presentaba el equipo de Gobierno.

«Ya restamos muy acostumbrado s sus cambios continuos de criterio y que se arrogue éxitos que el Sr. Ramón puso todos los medios para que fueran un fracaso. Como en el caso de la recogida de basura, que con sus votos propició que un contrato muy malo, como es el actual, se prolongase 20 años más, impidiendo la munipalización, y sin embrago, cuando el PRB, por medio de un recurso, consigue anular este pésimo contrato, el SR. Ramón sale diciendo, como si el fuese el quien presentó y ganó el recurso, que hay que munipalizarlo», incide Carballo. Y termina llamando mentiroso al sustituto de Ángela Marqués al frente de la portavocía del PSOE: «Por lo tanto, (en alusión a Olegario Ramón) mintió cuando contesto al portavoz de USE, diciendo que no quiso meter en le grupo a ese partido; miente ahora, cuando dice que se van a perder más 900.000 euros, cuando no se pierde nada, porque lo que no se invierta se emplea en pagar deuda; y miente, cuando dicen que no se pueden invertir los 3 millones de euros en las obras propuestas, porque los técnicos ya nos han asegurado que los sobrantes pueden invertirse en las obras de los barrios del Temple, de los Judíos y de la Universidad, que necesitan mucho más de lo presupuestado. Pero lo más lamentable, es que una obra financieramente sostenible y muy necesaria, como la Glorieta de Av. Compostilla, la quiere cambiar por otra, que la tiene que hacer el gobierno central, y solo porque el PRB la llevaba en su programa».

Y la crítica al propio representante del PSOE le llueve también desde USE. Ayer Samuel Folgueral dijo que USE apoyará el inicio de la tramitación de las obras a realizar con cargo a los remanentes de tesorería, «ante el peligro de que el tripartito de facto que ya forman PP, CpB y Grupo Municipal Socialista mantenga el bloqueo a la decisión democrática tomada por este mismo Ayuntamiento en el Pleno anterior, y en la obligación de defender las obras propuestas por USE Bierzo en el plan ya aprobado».

Y termina diciendo Folgureal que «la ciudadanía va a comprobar ahora la verosimilitud de los cronogramas de la alcaldesa y la eficacia de su acoso al funcionariado. Para ello, por desgracia, la misma ciudadanía tendrá que soportar medio año de gobierno tripartito representado por tres personas que han demostrado no ser de fiar»,