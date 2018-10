Fomento mantiene mayo de 2019 para tener el proyecto de un tramo de la A-76

m. félix | Ponferrada

Con el cambio de Gobierno nacional poco o nada se ha sabido nuevo del proyecto de construcción de la autovía A-76 que comunicará Ponferrada (autovía del Noroeste) con Orense (autovía de las Rías Baixas). Lo último ha sido a través de una interpelación parlamentaria del que fuera responsable de la comisión de Infraestructuras en el último mandato de Rajoy, el orensano Celso Delgado.

Este político preguntó al actual secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, al socialista José Javier Izquierdo, por la licitación del primer tramo de la futura autovía, el que se había dicho que sería el primero en ponerse en construcción, el que coincide en la zona de Valdeorras entre A Veiga de Cascallana y O Barco. José Javier Izquierdo le vino a decir a Delgado que hasta mayo del próximo año no estará terminado el proyecto, por lo tanto, la licitación de los trabajos de construcción no podrá de ninguna de las maneras ser antes de esa fecha. El representante del Gobierno central remarcó que no incumplen nada y que esa fecha de la próxima primavera es precisamente la misma que figura en el contrato de redacción del proyecto ya adjudicado y en proceso de elaboración. El asunto ha despertado el cruce de críticas políticas entre PP y PSOE gallegos. Delgado le recordó a los socialistas que la previsión era incluso adjudicar el primer tramo antes de que acabara este año. Pero el secretario de Infraestructuras respondió que los tiempos están marcados en el contrato. Otra cosa bien diferente es que se agilice la redacción del proyecto de obras, que es lo que ahora vuelve a decir el alcalde de O Barco.

Hasta ahora se ha dicho que el primero de los tramos por donde se comenzará a construir la A-76 es el citado de Valdeorras. Pero, lo cierto es que con el retraso que viene experimentando a lo defendido en un principio y el hecho de que ahora mismo se está trabajando intensamente en la zona del Bierzo con las catas para terminar el proyecto técnico que va desde Villamartín de la Abadía (Carracedelo) a Requejo (Sobrado), la idea que manejan algunos de los alcaldes bercianos afectados es que ambos proyectos puedan empezar a construirse a la par. Los técnicos que están elaborando el proyecto técnico de la A-76 en el Bierzo lo hacen ahora con catas para los puentes de la zona de Parandones.