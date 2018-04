Forestalia cerrará la plantilla antes del fin de las obras que empiezan esta semana

Da igual lo que digan, si salimos todos a la calle esa planta no se abre. Boicot a los envenenadores, y eso incluye a los políticos de la zona que lo consienten y al señor tragaldabas Herrera, tanto venir aquí a gozar de nuestro vino y nuestras viandas, para después apuñalarnos por la espalda. Herrera persona non grata, ya está bien de jugar con la salud de los demás. Él autoriza esto, ¿y con qué cara vendrá aquí la próxima vez a ponerse morado? ¿Tendrá valor para acercarse a la planta de oncología del hospital y así comprobar los efectos de su nefasta política? El Bierzo fuera de Castilla y León. Ni nos quieren, si no no tratarían de envenenarnos, ni nos merecen, está muy claro.