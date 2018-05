El gerente de Sacyl marca una hoja de ruta continuista en el hospital

«Las razones por las que me marcho son estrictamente personales y un poco de conciliación de mi vida personal y laboral. Lamento la alteración que provoco, pero estoy convencido de que el equipo directivo va a hacer una labor muy importante en el cumplimiento de los objetivos marcados por la Gerencia Regional de Salud. Dejo este puesto en muy buenas manos», dijo ayer el que durante algo más de dos años y hasta su dimisión ha sido el primer gerente del nuevo área sanitaria integrada del Bierzo. José Antonio Visedo habló por primera vez de su decisión en un acto interno celebrado en el Hospital El Bierzo y presidido por el gerente regional de Salud, Rafael López Iglesias, que regresó a la comarca para reunirse con el equipo directivo del área de salud y sentar las bases del relevo en la gerencia.

Visedo deja el Bierzo pero no su trabajo de gestión sanitaria, ya que se marcha a la Comunidad de Madrid, donde ocupará el puesto de director financiero en la gerencia del Hospital de Fuenlabrada. Una decisión que no sólo ha comunicado a la Consejería de Sanidad, sino también a los propios trabajadores del área sanitaria. A partir de la próxima semana, su puesto lo ocupará el hasta ahora director médico, José Luis Rodríguez Soto. Una decisión que ayer celebró, públicamente, Visedo. «La decisión del gerente regional de apostar por el director médico me parece un acierto», dijo el gerente saliente, después de que el máximo responsable de Sacyl aclara que la etapa que ahora se abre es «continuista».

«Quería tener una reunión con todo el equipo directivo para transmitir cuáles deben de ser nuestros objetivos, que será una línea continuista. Inicialmente, el director médico se quedará como gerente para mantener esa continuidad en el área de salud. Por lo tanto, haremos unos retoques dentro de la dirección médica y seguiremos trabajando y luchando por mejorar la asistencia sanitaria», apuntó López Iglesias. El gerente de Sacyl también aclaró que el compromiso de la Consejería de Sanidad, «en base a nuestra ley de transparencia, es sacar las plazas a concurso como en su día hicimos con José Antonio Visedo». Por lo tanto, el relevo actual puede ser provisional.

Entre las motivaciones del responsable de Sacyl para regresar ayer al Bierzo estaba la de agradecer personalmente a José Antonio Visedo el trabajo realizado. López Iglesias reconoce que su marcha «altera» los planes, pero también que «nadie es imprescindible en gestión sanitaria». «Es una persona con la que tenía una confianza plena, teníamos una colaboración muy estrecha, una empatía personal y profesional. Lógicamente, a nosotros no nos agrada que se vaya, pero él es libre para hacerlo y le deseamos que tenga mucha suerte y muchos éxitos», añadió López Iglesias.

Igual de agradecido se mostró José Antonio Visedo. «Ha sido una etapa fabulosa en la que hemos sentado las bases para seguir avanzando en los objetivos marcados por Sacyl y seguir avanzando en la modernización del área de salud. Tenemos pendiente un edificio sanitario y seguir bajando las demoras medias al menos hasta los 60 días», dijo Visedo.

La semana en curso servirá para ir cerrando flecos y «hacer todos los encajes», dijo el máximo responsable de Sacyl, que ayer quiso animar a quienes toman a hora las riendas de la sanidad en el Bierzo a que «continúen con el entusiasmo y las ganas mostrados hasta ahora»