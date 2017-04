«Hay que hacer un proyecto de regadío acabado, llave en mano»

dl | Ponferrada

El municipio que gobierna representa como ningún otro en la comarca del Bierzo la apuesta por el sector agroalimentario. Tal vez por eso, o porque allí tienen su espacio la mayoría de las marcas de calidad que se producen en la comarca, Carracedelo fue el lugar elegido por la Consejera de Agricultura de Castilla y León, Milagros Marcos, para dar a conocer los pormenores del Plan de Dinamización del sector agroalimentario del Bierzo. «Es un plan dirigido a la comarca del Bierzo. No hay ninguna otra zona en Castilla y León que tenga este plan de dinamización, por lo que hay que darle la importancia que se merece». Quien realiza esta afirmación es el regidor carracetelense, Raúl Valcarce, invitado de esta semana en el programa La Tertulia que organizan La 8 Bierzo y Diario de León.

«Lo que se demandaba era un plan específico de desarrollo, que es lo que ha hecho la consejera. Con absoluta lealtad con la comarca. Se comprometió a hacerlo en un año y en un año lo ha puesto sobre la mesa. Ahora nos toca a nosotros. La administración no va a venir a montarnos la industria», señala Valcarce, quien percibe en el sector «movimiento. No sé en que va a acabar. Sé de gente que está trabajando en esa línea. Sí se nota que hay un poco de movimiento». Un plan dotado de una cantidad nada desdeñable: 25 millones de euros, pero que se podrían ver complementados, incluso con otra partida para la modernización del regadío, que podría rondar los 20 millones de euros. «Si queremos ser competitivos en el campo hay que renovar el regadío», señala el alcalde de Carracedelo, quien, conocedor de la realidad del sector, apuesta por la labor ‘pedagógica’ que adelantó en su día la consejera Marcos. «No podemos seguir regando por inundación como hace 40 años. Primero porque la Unión Europea va a prohibir o castigar ese tipo de riegos, colocando aforadores en las compuertas para controlar el agua que se consume; y después porque tenemos que ser competitivos, y para ello hay que renovar el regadío». Con todo, Valcarce se muestra confiando en que la comarca, ahora sí y tras esa labor pedagógica, pueda aprovechar esta segunda oportunidad. «Me consta que ya se están celebrando reuniones, pero lo primero que tienen que hacer los regantes es tener un proyecto en el que figuren la red primaria y la secundaria para saber lo que va a costar. En esta ocasión hay que plantear un proyecto acabado, llave en mano, en el que se contemplen tanto la arteria principal como la segundaria».

Un proyecto que pueda desterrar los lamentos por la oportunidad perdida al dejar escapar los fondos del proyecto de modernización del Canal Bajo del Bierzo. Una circunstancia en la que el regidor de Carracedelo da la cara por el papel jugado por los ayuntamientos de Ponferrada, Camponaraya y el suyo. «Los tres alcaldes hemos estado siempre con los regantes», afirma con rotundidad, para apostillar a continuación que «a mi se me pidió en muchísimas ocasiones el favor de hacer de ariete ante la Junta para incrementar la subvención. Es más quien redactó los documentos que abrían paso a ese nuevo escenario fue Raúl Valcarce». El regidor rechaza, por tanto,las acusaciones de que los ayuntamientos estuvieran interesados en aprovechar la modernización del regadío para acometer la urbanización del vial paralelo. «Si a nosotros nos hubieran dicho alto tan sencillo como ‘apartense, que vamos a modernizar el regadío y luego ya harán ustedes (los ayuntamientos) lo suyo’, no hubiera habido ningún problema. Nos pidieron ayuda y colaboración, pero lo que no podían pretender es que destináramos el dinero de todos los ciudadnos para que la obra de los regadíos les saliera a coste cero. Eso es una ilegalidad».

La labor pedagógica que parece que ha comenzado a realizarse entre los regantes, parece que deberá hacerse extensiva a los ayuntamientos para que la Diputación implante el Plan Provincial de bomberos. «Falta la primera cuestión en la provincia que no tenga una nota discordante», recuerda Valcarce, quien tiene claro que «al final de la legislatura se verá el esfuerzo de la Diputación» —una institución de la que Valcarce es el responsable del área de Régimen Interior—. «En la RPT se ha creado un servicio específico para los bomberos, y lo hicimos aprovechando las plazas de amortización, trasladando a personal, reciclando a nuestra gente. Así ahora hay una estrutuctura que antes no había».

En la institución provincial Valcarce se encarga de las relaciones con una plantilla de 1.153 trabajadores. «El reto es, con las mismas personas, ser más eficientes, pues no podemos sacar más plazas. Se trata pues de reorganizar servicios, como los de recaudación, donde, sin dar un sólo susto, hemos creado el servicio de inspección tributaria porque la ley así lo exigía», señala, a la vez que sentencia que «y todo sin gastar más, con lo que, todo el esfuerzo, si se modifica el techo de gasto y se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, podremos destinar a carreteras otros doce millones de euros, de los que una tercera parte irán a las carreteras del Bierzo».

Por último, Valcarce se refiere a la situación congresual en la que está inmersa su partido. «Todos los cambios que están haciendo son una apuesta de futuro. Por recuperar esa mayoría absoluta en las Cortes de Castilla y León que Alfonso Fernández Mañueco se ha marcado como techo, y eso tiene que venir de la mano de un esfuerzo muy importante del partido en la provincia de León», señala sobre la renovación en la cúpula autonómica de los populares, en la que, destaca la importancia de que «por primera vez hay cinco personas del Bierzo en el comité ejecutivo regional (en torno a diez de la provincia».

Tras ese paso, el siguiente objetivo será el congreso provincial. «En el congreso provincial no creo que haya otro escenario que no sea con Juan Martínez Majo siendo elegido por el 100% de los compromisarios». Luego llegará el tiempo de las locales y la comarcal, pero «en política hay que ir paso a paso y ese es un escenario que todavía no vislumbro», finiquita el popular Raúl Valcarce.