La Herrería cerrará mes y medio para reparar su sistema hidráulico

c. fidalgo | ponferrada

La Herrería de Compludo aprovechará el parón invernal para reparar su sistema hidráulico. El monumento nacional, que este año conmemora el 50 aniversario de su declaración, permanecerá cerrado después de Reyes y durante al menos mes y medio para que la empresa turística Vita, Natura et Legenda que lo reabrió hace tres años invierta en torno a 7.000 euros en la revisión de las captaciones, el estanque y las canalizaciones de agua que alimentan la maquinaria hidráulica de la fragua. La revisión de la estrucutura, que llevará a cabo de forma artesanal el actual herrero de Compludo, Manuel Sánchez, se produce después de que el año pasado por estas fechas el monumento también cerrara durante dos meses para sustituir piezas desgastadas como el mazo pilón, los corbatones y las cruces del rodezno que mueve el agua.

Sánchez, que ya usó madera de la zona para sustituir las piezas el invierno pasado y este año se ocupará de revisar la captación, el canal de medio kilómetro que conduce hacia la herrería, el estanque y las dos compuertas que llevan el agua hacia el martillo pilón y la conducción de aire que alimenta a la fragua, el llamado efecto venturi. La empresa calcula que el monumento no volverá a estar listo para reabrir antes de finales de febrero.

«Hay que limpiar a fondo toda la presa, afectada por la sequía, y tapar todos los agujeros para no perder nada de agua», explicaba ayer el herrero. Sánchez también apretará todas las holguras que encuentre en la maquinaria de madera.

Vita Natura et Legenda no ha renunciado a su proyecto para reformar el edificio de la antigua panera del complejo de la Herrería con 60.000 euros y acondicionarlo como centro de recepción de visitantes. «Necesitamos la ayuda de alguna administración porque nosotros solos no podemos afrontar esa inversión», explicaba a este periódico Marta Fernández, una de las responsables de la empresa. Fernández, y el propio Manuel Sánchez reconocen que, a pesar de que la Herrería es un monumento conocido, el aislamiento de Compludo, con comunicaciones que deberían mejorarse, y la distancia que lo separa de Ponferrada no favorecen las visitas. Sin embargo, además de los turistas adultos, no son pocos los colegios que acuden al monumento. Sólo a ver el Belén de Pin y Pon instalado en Espinoso ya han acudido dos mil escolares.