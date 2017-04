Un incendio se ceba con la Tebaida y los ecologistas señalan al pastoreo

j. c. f. | Ponferrada

De catástrofe se calificó en la tarde de ayer desde la Concejalía de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada la situación que están viviendo las localidades de San Cristóbal, Peñalba y Manzanedo de Compludo por el incendio que durante las tres últimas jornadas –de forma intermitente— está devastando el monte de una zona en pleno corazón de la Tebaida berciana.

Un incendio que se originó en los montes de la localidad de Bouzas —«como nos tiene acostumbrado, entre las ocho y nueve de la noche», señalan desde el colectivo ecologista Tyto alba— y que, avivado por el intenso viento que no da tregua en la zona, a lo largo de toda la jornada de ayer, se dirigía en dirección a Peñalba de Santiago.

«Todos los años por el mes de abril se quema en Bouzas», apunta el portavoz del colectivo ecologista, Miguel Ángel Gallego, quien no tiene ninguna duda del origen intencionado del incendio, así como de los motivos que podrían estar detrás del mismo: «temas de ganado».

Y es que, según apuntan desde el colectivo, si desde la Junta de Castilla y León se decidiese a aplicar la ley, no estaríamos hablando de este incendio. «Bouzas (el lugar donde se originó el incendio) está arrasado. Esta vez el fuego comenzó entre dos zonas ya quemadas, una el año pasado. El pueblo tiene 3.000 hectáreas quemadas, donde, según la ley no se podría pastorear en cinco años», señalan los conservacionistas, recordando que sentencias como la que absolvió al celador de los Ancares no animan a denunciar.

Desde el Ayuntamiento de Ponferrada se quiso tranquilizar sobre el incendio, apuntando que ni la población ni el enclave de Peñalba de Santiago —incluido en la lista de pueblos más bonitos de España— corrían peligro de verse afectados por las llamas. Desde el servicio antiinciendos de la Junta de Castilla y León también se destacaba cualquier riesgo para viviendas o personas, a la vez que se enumeraba el operativo de lucha contra el fuego desplegado en la zona, y que estaba formado por varios helicópteros de control y de bombeo de agua, dos cuadrillas de tierra, un camión y un reten de maquinaria pesada, a las que se sumaron efectivos del parque de bomberos de Ponferrada