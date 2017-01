Un incendio invernal calcina más de 50 hectáreas en la Ruta Jacobea

C. F. C. | PONFERRADA

Entre El Acebo y la Cruz de Ferro, en la linde del Camino de Santiago, y en pleno invierno. El servicio de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León daba ayer por controlado un incendio forestal que había calcinado «entre 50 y 60 hectáreas» de monte bajo después de un día ardiendo en los montes de Molinaseca, según la información facilitada al alcalde, Alfonso Arias. El fuego, declarado durante el lunes, resistió a la bajada de temperaturas de la noche y ayer seguía humenado , lo que obligó a la Junta a movilizar los escasos medios activos contra incendios de los que dispone en estas fechas.

Un helicóptero y el trabajo de una cuadrilla forestal y de una máquina bulldozer para abrir cortafuegos consiguieron cercar el frente de llamas y a Arias le comunicaron que el fuego quedaba contralado en torno a las tres de la tarde. El alcalde confirmó que las llamas habían calcinado una zona limítrofe con el Camino de Santiago en unas fechas donde no suele ser habitual que los pereregrinos se arriesguen a caminar debido a las bajas temperaturas. Arias no tenía dudas ayer de que el fuego había sido intencionado, aunque no acertaba a dar con los motivos que puedan haber llevado a alguien a prender. «Ni siquiera es una zona de pastos», explicaba ayer. El alcalde confirmó que el incendio no había afectado a la captación de agua de Molinaseca, que se encuentra en otro valle, aunque sí estuvo más próxima de la de El Acebo.

El de Molinaseca no era ayer el único incendio activo en el Bierzo. En Villamartín del Sil, otro pequeño incendio se declaró en el paraje de El Pingón, según confirmó el alcalde de Páramo del Sil, Ángel Calvo.

Ayer ya estaban extinguidos otros incendios de menor consideración en Llamas de Cabrera (Benuza) y dentro del municipio de Ponferrada en Montes de Valdueza y en Compludo. El concejal de Medio Rural, Iván Alonso, restó importancia a los dos últimos incendios.

El presidente de la Asociación Profesional de Agentes Forestales Esau Escolar, se quejó en Radio Bierzo de la escasez de medios con los que cuenta la Junta en invierno para sofocar incendios forestales. La falta de personal hace que haya días en los que apenas haya algún operativo disponible si coincide con descansos.