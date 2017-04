Los incendios reaparecen con el calor y avanzan una campaña complicada

C. F. C. / J. C. F. | PONFERRADA

Corullón, Barjas, Vega de Valcarce, Balboa, Bárcena, Columbrianos. La huella del fuego reaparecía ayer con el calor en la comarca y auguraba una campaña estival complicada para los servicios de extinción.

Aunque la Junta de Castilla y León dio ayer por extinguidos sendos incendios en Corullón y Mosteirós (Barjas) que según estimaciones municipales habrían quemado 50 y 40 hectáreas respectivamente, en la tarde de ayer ardía otro fuego en Corullón, una densa columna de humo se divisaba en varios kilómetros a la redonda en el Bierzo Oeste, con fondos en Balboa y Vega de Valcarce donde a lo largo del día intervinieron tres helicópteros de la administración autonómica y dos medios aéreos del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, además de personal de tierra. Y las localidades de San Andrés de Montejos y Columbrianos, en el municipio de Ponferrada registraban dos focos más originados por la quema de pastos.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aclaró a media tarde que ninguno de los incendios revestía excesivo peligro para las poblaciones más cercanas. La Junta movilizó tres helicópteros que después de intervenir en Corullón en la jornada anterior se centraban ayer en el Bierzo Oeste. El alcalde de Balboa, Juan José López, confirmó que el fuego había sido «intencionado» y se había iniciado en el entorno de la localidad de Parajís. A media tarde las llamas habían menguado. También continuaba activo el fuego en Vega de Valcarce y en Corullón, un nuevo foco todavía extendía una película de humo sobre la zona.En el mismo municipio, el alcalde, Luis Alberto Arias, confirmó por la mañana que uno de los incendios que desde el sábado asolaba un soto de castaños, causado por «una negligencia en la quema de rastrojos», estaba extinguido después de quemar medio centenar de hectáreas y más de doscientos árboles. El alcalde de Barjas, Alfredo de Arriba, también confirmó, como la Junta, que el fuego declarado el martes en Mosteirós ya estaba extinguido después de quemar en torno a 40 hectáreas en la misma zona de monte bajo que ardió en el verano de 2010.

La limpieza del monte para el aprovechamiento de los pastos por el ganado podría estar detrás de los incendios que se declararon a mediodía de ayer en las localidades de Columbrianos y Bárcena. En los montes de esta última localidad, el fuego y la intensa columna de humo negro —al alcanzar las llamas una zona que en su día fue un desguace de vehículos— obligó a desplazar a la zona a dos camiones del parque de bomberos de Ponferrada, quienes controlaron las llamas, reclamando la intervención de apoyo aéreo al presentar el incendio varios frentes muy activos.