El Incibe detectó 1.200 ciberataques en pymes del Bierzo

C. FIDALGO | PONFERRADA

Las pequeñas y medianas empresas y los usuarios de internet en el Bierzo sufrieron el pasado año en torno a 1.200 ciberataques, según las estimaciones que ayer trasladó el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) durante una nueva edición de las jornadas ‘Cyberworking’ que acoge el centro asociado de la Universidad Nacional a Distancia (Uned) de Ponferrada hasta mañana sábado.

Los ataques, que suponen el uno por ciento de los 123.000 incidentes registrados por el Incibe en toda España durante el pasado año se han producido a partir de dos centenares de equipos infectados, explicó el experto en ciberseguridad del instituto, Juan Delfín Peláez, poco antes de la inauguración del encuentro que analizará durante tres días los riesgos de las nuevas tecnologías y el nuevo Plan Nacional de Territorios Inteligentes que ha puesto en marcha el Ministerio de Industria.

Delfín aseguró que los ataques van desde la implantación de algún malware o virus a denegaciones de servicio, suplantaciones de identidad o acciones para minar criptomonedas. El Incibe trabaja a diario con unas doscientas actividades maliciosas en el área de Ponferrada, que en ocasiones se prolongan durante varios días o semanas hasta que el instituto consigue contactar con los afectados. «Tenemos líneas abiertas de teléfono y correos electrónicos para que puedan comunicarse con nosotros», afirmó dirigiéndose a los afectados, en su mayor parte pymes y usuarios aislados, para recordarles que el Incibe ofrece «herramientas de apoyo» a pequeñas empresas sin recursos para solucionar los ciberataques.

Y muchos de los ciberataques, destaco el gerente de la firma Securactiva, Miguel Viloria, se podrían evitar concienciando a los trabajadores de las pymes de que no deben entrar en páginas sospechosas o abrir correos dudosos. «La concienciación del personal no requiere un elevado coste, afirmó después de reconocer que «el cien por cien de seguridad no existe y siempre hay un riesgo potencial por mucha inversión que se realice» en sistemas de seguridad. Viloria reconoció que hay pymes que sufren chantajes de hackers que piden dinero por liberar la información de la empresa del virus con el que han infectado a los equipos.