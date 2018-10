La iniciativa privada recupera el modernismo de Bembibre

m. á. cebrones | bembibre

La empresa privada apuesta por la recuperación del patrimonio en Bembibre. Tras la restauración de la fachada Villarejo, el edificio del comerciante Higinio González seguirá los pasos de la renovación arquitectónica.

El único edificio con fachada de ladrillo entre los 20 catalogados por patrimonio en Bembibre recuperará su esplendor.

«Esa casa y esa fachada me llamaron la atención desde muy pequeño, me gustaba, por lo singular y atípica y siempre tuve en la cabeza poder recuperarla», así se manifestaba Pedro Marcos, un joven de 33 años que se ha incorporado en la empresa del mismo nombre que fundara su padre y que apuesta por la recuperación y conservación de la arquitectura tradicional en perfecta conjunción con la modernidad. Pedro Marcos fue el encargado de la restauración de la fachada del edificio Villarejo que le fue adjudicada en concurso público, un trabajo que ha impulsado más un proyecto anterior: «Ya habíamos adquirido la casa de los Giniotes —así conocida por pertenecer a los herederos de Higinio González— con anterioridad y con el deseo de restaurarla, el resultado de la recuperación de la fachada Villarejo anima pero no fue el impulso porque éste proyecto era anterior».

Actualmente tienen en fase de elaboración el proyecto para recuperar el edificio que supondrá el derribo casi total del interior que sin embargo no afectará a la fachada: «Los ladrillos se restauran, tiene además unas galerías impresionantes y el ventanal redondo que le da singularidad».

También el interior, pese a ser renovado en casi su totalidad mantendrá e incorporará elementos destacados: «tiene una escalera impresionante y la idea es por ejemplo que el ascensor que se coloque sea como aquellos tradicionales de madera que abren a dos hojas». Pedro Marcos tiene claras las ideas para recuperar un edificio que, en pleno centro de Bembibre cuenta con sótano, planta baja, dos pisos y altillo, con un espacio de 90 metros cuadrados por planta, y le gustaría que no sea ésta la única recuperación patrimonial. «Bembibre tiene una veintena de edificios que son dignos de conservarse porque la riqueza arquitectónica también en un plus para atraer visitantes si se gestiona bien», indica.

La casa Giniote forma parte del puñado de edificios singulares, casi todos en una calle señorial que unía la plaza Mayor con el entonces pujante barrio de La Estación y que incluía el recuperado edificio Villarejo de la Plaza mayor, todos ellos catalogados por Patrimonio en el PGOU vigente desde2006. A éste mismo grupo pertenece la denominada Casa del Notario, reconstruida en 1945 tras un incendio, y cuya adquisición negocia actualmente el Ayuntamiento incluyendo la finca que se utiliza como parking público y la chimenea de la antigua serrería que también se encuentra catalogada. La lista de edificios protegidos es más amplia.