Invierno negro para los helechos de la Ciuden

Un claro ejemplo de cómo los intereses partidistas están por encima de todo en este país. Qué vergüenza que el Pp esté dejando morir algo así sabiendo que aquí ya solo se vive del turismo, pero a estos qué más les da, si se mueren las plantas que se mueran, como se mueren las libertades y está muriendo la democracia a manos de estos inmorales, una de tantas. Se ve que de este proyecto que fue idea socialista no pueden chupar y además le cuesta dinero al estado (3000€ de ridículo presupuesto anual a Ciuden este año, de vergüenza), por eso no les interesa, la bajeza de los que nos gobiernan es enorme, estos solo miran por sus corruptos ombligos, pero, qué más da, si la gente les vota hagan lo que hagan, es incomprensible. La única solución: que un particular compre el proyecto y lo relance, supongo que una vez libre el estado de tener que soltar pasta, dejarán a la institución en paz. Si nadie se hace cargo, tristemente, desaparecerá. Pero es una idea, ¡a ver, particulares millonarios all over the world! ¡Anímense y compren un museo único en el mundo (además de verdad)! ¡Museo a precio de saldo! ¡Me lo quitan de las manos! ¡Vaaaaaaaaaaaamós!