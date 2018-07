IU achaca el cierre de comercios al desempleo y no a la estética viaria

dl | Ponferrada

Izquierda Unida de Ponferrada lamentaba ayer el cierre de otro negocio en el centro de la ciudad y lo achacan a la falta de empleo y no al aspecto de la calle urbanizada. «Esta semana se confirmaba, que el rumor que corría ya desde hace algún tiempo, sobre el cierre de la tienda de Pull&Bear de la avenida Camino de Santiago. Esta es la tercera tienda de la marca Inditex que clausura sus puertas, tras conocer el cierre de Mango hace unas semanas y este hecho pone de manifiesto que las obras del centro no tienen efectos relevantes en la actividad comercial y responden a actitudes electoralistas de la alcaldesa y sus socios», concluyen desde la formación de izquierdas.

«Como veníamos reivindicando los militantes de IU y nuestros representantes en Ponferrada en Común, la reforma completa del centro no es un factor de peso para incentivar el comercio, y mucho menos de la manera tan desastrosa que se ha hecho, con un retraso de varios meses y la consiguiente pérdida de la subvención que financiaba la obra. Parece que el Gobierno del PP y sus socios de Coalición por el Bierzo y Ciudadanos no quieren asumir que, aunque la calle esté más decorosa, no tendrá efectos en un municipio donde la tasa de paro ronda el 20%».

Por ello, ahora que comienzan las obras en General Gómez Núñez, instan a la alcaldesa «a que caiga en razón y no continúe con su idea faraónica, invirtiendo miles de euros en el centro mientras en las zonas externas de la ciudad no queda ya una acera en buen estado. Además, le exigimos, a que elabore un plan de empleo realista» para que crezca el comercio.