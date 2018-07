La juez del caso del Mundial estudiará llamar a más testigos

m.c.c.r. | ponferrada

Aunque las comparecencias de la mayoría de los testigos se aplazaron por problemas técnicos en la sala de vistas, la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Ponferrada podría ampliar la lista de citados en las próximas semanas. Así se lo va a pedir la plataforma Cuentas Claras, personada como acusación particular en el caso del Mundial de Ciclismo después de escuchar las primeras declaraciones de investigados por la gestión de la Fundación Municipal del Deporte durante la celebración de este evento internacional en 2014.

No hubo pena del telediario, porque los investigados madrugaron para estar dentro de los juzgados una hora antes, pero sí mucho mutismo ayer por parte de los citados ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada: Sergio Gallardo, Fernando Álvarez, Marcos Díez, a los que representaba el mismo abogado, y que se negaron a declarar ante la jueza, y Emilio Cubelos, que fue el único que testificó para defender su gestión. Los otros dos, los actuales ediles Roberto Mendo y María Antonia Gancedo, no comparecieron al no haberse resuelto el recurso que interpusieron contra su imputación al entender que en el anterior mandato no formaban parte de la Fundación Municipal del Deporte. Su comparecencia se podría producir el próximo martes.

La mañana en los Juzgados de Ponferrada fue intensa con los investigados en la segunda planta y la entrada y salida de las dependencias judiciales de Antonio Camacho, ex ministro de Interior con el PSOE y abogado de la empresa Dentsu Aegis Network —antigua Carat España— que exige la devolución de un aval de un millón de euros. Ninguno de los investigados, que evitaron a los medios de comunicación en todo momento, quiso hacer declaraciones posteriores, aunque todos reiteraron su inocencia.

La petición de comparecencias de ayer, tras la reapertura del caso a instancias de la Audiencia Provincial, estuvo solicitada por la empresa Dentsu Aegis Network, que fue apartada de la gestión de la publicidad tras la llegada al Ayuntamiento de Samuel Folgueral. Antonio Camacho rehusó hacer ayer declaraciones.

La instrucción se quiere impulsar antes de las vacaciones judiciales del mes de agosto.