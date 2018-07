El juez cita a seis investigados tras la reapertura del caso del Mundial

c. f. c. | ponferrada

Cuatro antiguos responsables de la Fundación municipal del Deporte —los ex concejales Sergio Gallardo, Emilio Cubelos, el actual edil de USE, Fernando Álvarez, y el asesor de comunicación del partido de Samuel Folgueral, Marcos Díez— y los dos concejales que en la actualidad se ocupan de la entidad —Roberto Mendo y María Antonia Gancedo— ha sido citados a declarar como investigados por el Juzgado de Instrucción número dos de Ponferrada tras la reapertura del procedimiento judicial abierto para aclarar las cuentas del Mundial de Ciclismo. Los seis deberán comparecer en el juzgado el próximo 17 de julio, según confirmaron ayer fuentes municipales, aunque ni Mendo, ni Gancedo habían recibido la notificación a última hora de la mañana.

El juzgado también ha llamado a declarar como testigos, una vez que la Audiencia Provincial ha ordenado al juzgado que reabra el caso por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos, a otras diez personas, incluida la ex concejala de Hacienda del PP, recién dimitida, Amparo Vidal, según informa Radio Bierzo.

La inclusión de los dos concejales del PP en la lista de investigados llevó a la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, a convocar de urgencia a la prensa para defender la honestidad de los dos ediles de su equipo, que no eran concejales en el momento de los hechos, y anunciar un recurso de reforma y apelación contra la providencia del juzgado. Merayo, que compareció junto a los dos ediles citados, el concejal de personal Ricardo Miranda, y un asesor legal del Ayuntamiento, atribuyó a «un error judicial», posiblemente motivado por que en las primeras semanas de 2015 se produjeron algunos pagos relacionados con el Mundial, pero insistió en que Mendo y Gancedo todavía no eran concejales. «No tenían ninguna responsabilidad en la gestión del Mundial», afirmó. «En 2015 hubo dos corporaciones municipales distintas», añadió después de puntualizar que los hechos investigados se remontan a los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Y recordó que la denuncia por las cuentas del mundial se presentó en mayo de 2015, antes de la toma de posesión del actual equipo de gobierno. «Es como si imputáramos a alguien por hechos ocurridos antes de nacer, porque (Mendo y Larerdo) todavía no habían nacido a la vida pública», comparó la regidora, alarmada porque las imágenes de sus dos ediles circulen junto a las de los otros cuatro citados. «No se les puede someter a la pena del telediario», recalcó para a continuación defender la honradez de sus ediles.

La alcaldesa entiende que la providencia del juzgado, «sin auto que explique por qué se les investiga», y sin que ninguna de las acusaciones personadas haya pedido al juez que declare —sólo que identifique a los responsables de la Fundación del Deporte en el momento de los hechos», genera «indefensión» en los dos ediles. Merayo defendió la «nulidad radical y absoluta de la provindencia , que va a ser «impugnada» por los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Merayo pidió a los medios «que no pongan en entredicho la honorabilidad» de Mendo y Gancedo, «que no tuvieron nada que ver porque ni siquiera estaban allí».