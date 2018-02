La Junta facilitará la caza de conejos para acabar con la plaga en el Bierzo

La Junta de Castilla y León facilitará la caza de conejos para intentar acabar con la plaga que está afectando a los cultivos del Bierzo, aunque advierte de que también es una responsabilidad de los titulares de las zonas cinegéticas, que deben controlar la población. Así lo ha precisado en Ponferrada (León) el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, quien ha recordado que el conejo es una especia cinegética y eso quiere decir que es susceptible de ser aprovechada, y, por tanto, es obligado el control por parte de los titulares de las zonas cinegéticas.

"Ellos tienen que controlarlo cuando hay superpoblación", ha afirmado Suárez-Quiñones.

En todo caso, ha recordado que ya en la orden de caza de 2017 se dio vía libre a la caza de este animal en zonas donde estaban generando problemas, algo que se hará de nuevo este año.

"En una relación de poblaciones la caza no estaba limitada en tiempo, no hacía falta autorización específica y en otros municipios se establecía la media veda, que no es habitual", ha recordado.

Suárez-Quiñones ha asegurado que se van a tomar medidas para que las autorizaciones sean rápidas y en la próxima orden de caza, en mayo, se ampliarán las poblaciones lo que sea necesario.

"Entre todos lo lograremos, aunque es un problema de todos los años. Estamos en contacto con los agricultores y haremos lo necesario para que este problema esté dentro de lo normal", finalizó.